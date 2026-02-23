Rob Jetten asumió como primer ministro de los Países Bajos con un "Primer Caballero" argentino

A sus 38 años, se convirtió en el primer ministro más joven de la historia del país y el primero abiertamente gay en ocupar el cargo. Su pareja es el integrante de Los Leones, Nicolás Keenan.

El líder liberal progresista Rob Jetten asumió este lunes como primer ministro de los Países Bajos, tras jurar el cargo ante el rey Guillermo Alejandro en el palacio Huis ten Bosch, en la ciudad de La Haya.

Con tan solo 38 año, el referente del partido D66 marcó un hito al convertirse en el mandatario más joven de la historia neerlandesa y el primero abiertamente gay en ocupar el cargo. Su vínculo con su actual pareja, el argentino Nicolás Keenan, ha captado una amplia atención mediática, otorgando gran visibilidad al colectivo LGBTIQ+ en la política internacional-

Jetten, reconocido como un firme defensor de los derechos civiles, consolidó su llegada al poder tras imponerse en las urnas al ultraderechista Geert Wilders el pasado 22 de octubre.

Quién es el primer caballero argentino El mandatario se encuentra comprometido con Nicolás Keenan, un destacado jugador de hockey sobre césped integrante de la selección argentina, "Los Leones".Keenan, quien reside en los Países Bajos desde 2016 y se desempeña profesionalmente en el Hockey Club Klein Zwitserland de La Haya, asumirá el rol de “Primer Caballero” durante su mandato.

El deportista cuenta con una destacada trayectoria internacional, habiendo representado a Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y París 2024. El deportista reveló la relación en una entrevista durante los Juegos Olímpicos París 2024, cuando Jetten era viceprimer ministro de Países Bajos. Meses más tarde, anunciaron su compromiso.