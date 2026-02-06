6 de febrero de 2026 - 22:35

Sorpresivas imágenes de la Reina Máxima con su nuevo look miliar: por qué está en el Ejército

A los 54 años, la monarca argentina comenzó su formación como reservista, en un contexto en el que Europa busca reforzar sus fuerzas armadas.

La Reina Máxima comenzó, a sus 54 años, su formación como reservista para el Ejército.&nbsp;

La Reina Máxima comenzó, a sus 54 años, su formación como reservista para el Ejército. 

Foto:

Por Redacción Mundo

La Reina Máxima, de Países Bajos, ha causado gran impacto esta semana luego de que se compartieran una serie de imágenes oficiales en las que se muestran una nueva faceta de la monarca argentina.

Leé además

Donald Trump

Trump amenaza con aranceles a ocho países de Europa que se oponen a la compra de Groenlandia

Por Redacción Mundo
trump en davos suma tension: estoy buscando negociaciones inmediatas para adquirir groenlandia

Trump en Davos suma tensión: "Estoy buscando negociaciones inmediatas para adquirir Groenlandia"

Por Redacción Mundo

En un comunicado, se puede observar a Máxima portando un fusil en mano, trepando cuerdas y superando pruebas de supervivencia en el agua. Estas fotografías marcan el inicio de su nuevo rol como reservista del Ejército Neerlandés.

Embed

Conflicto Estados Unidos y Europa

La incorporación de la Reina de origen argentino como reservista militar, se da con la intención de fortalecer las fuerzas armadas para reducir la dependencia militar de Estados Unidos. Este movimiento cobra relevancia ante las tensiones con Donald Trump, quien recientemente anunció nuevos aranceles a ocho países europeos como medida de presión para alcanzar un acuerdo sobre la compra de Groenlandia.

El país norteamericano insite en que Europa debe asumir una mayor responsabilidad en su propia defensa, y los países se han comprometido a aumentar significativamente su gasto militar.

En este contexto, la propia Casa Real subrayó que la reina desea “hacer una contribución a la seguridad de los Países Bajos, como lo hace cualquier otro reservista”.

El cargo militar de la Reina Máxima

Según informó el servicio de información del gobierno neerlandés, Máxima se inscribió formalmente como reservista de la Koninklijke Landmacht (Ejército Real) y desde el 1 de febrero se encuentra oficialmente alistada con el rango inicial de soldado, el más bajo dentro de la jerarquía militar, hasta completar su formación.

“La reina Máxima ha decidido solicitar su ingreso ahora porque nuestra seguridad ya no puede darse por sentada, y ella, como muchos otros, desea contribuir a ella”, dice el comunicado de la Casa Real. En el mismo comentan que este miércoles comenzó su entrenamiento militar, que se extenderá durante todo el año. Una vez finalizado, recibirá el grado de teniente coronel.

Las cuentas oficiales difundieron imágenes en las que se la ve practicando tiro, trepando una cuerda, realizando entrenamientos acuáticos de supervivencia en una pileta y marchando en formación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/koninklijkhuis/status/2019078334689210393?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2019078334689210393%7Ctwgr%5Ed799e2c936233371bce61917def20b282b6d66f8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fel-mundo%2Fla-reina-maxima-de-holanda-se-unio-al-ejercito-como-reservista-que-hay-detras-de-su-decision-nid05022026%2F&partner=&hide_thread=false

La decisión se precipitó debido al límite de edad reglamentario; con 54 años, la monarca se encuentra a solo un paso de los 55, la edad máxima para alistarse como reservista.

“Al igual que otros reservistas, se desplegará donde sea necesario”, dice el comunicado.

Además, aclararon que si bien el servicio es voluntario, implica obligaciones como la participación en ejercicios, jornadas teóricas y el mantenimiento de las habilidades militares básicas.

Máxima decidió seguir el ejemplo de Amalia, la princesa heredera. Su hija mayor fue la primera mujer de la familia real en hacer el servicio militar y el mes pasado fue ascendida a cabo tras finalizar su entrenamiento militar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Estos parques eolicos en los Países Bajos se transformaron en un verdadero refugio para miles de especies.

Los Países Bajos construyeron turbinas para generar energía, pero bajo el Mar del Norte crece algo inesperado

Por Cristian Reta
La reina nacional de la Vendimia ya tiene su primera sucesora: Chiara Baciocchi llevará la corona de Las Heras

La reina nacional de la Vendimia ya tiene su primera sucesora: Chiara Baciocchi llevará la corona de Las Heras

Por Ignacio de la Rosa
Alejandrina Funes, la Reina Nacional de la Vendimia 2025, representó a Las Heras.

Las Heras elige esta noche a su reina de la Vendimia y Alejandrina Funes comienza a despedirse del reinado

Por Redacción Sociedad
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela

El presidente de la Asamblea de Venezuela anunció que liberarán a presos políticos la semana próxima

Por Redacción Mundo