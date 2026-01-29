Las Heras elige esta noche a su reina de la Vendimia y Alejandrina Funes comienza a despedirse del reinado

Esta noche, Las Heras elegirá a su reina departamental de la Vendimia 2026. Sucederá a Alejandrina Funes, reina 2025 y quien lleva -además- la corona nacional.

Las Heras elegirá esta noche a la sucesora de la Reina Nacional de la Vendimia. A partir de las 20:30, en el Predio Los Pescadores (Acceso Norte y calle Los Pescadores), se celebrará la Fiesta departamental de la Vendimia 2026, y serán 12 las candidatas que buscarán suceder en el cetro departamental a Alejandrina Funes.

No obstante, Alejandrina ostentará la corona nacional de la Vendimia hasta el sábado 7 de marzo, cuando se elija a la flamante soberana nacional en la edición 90 de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Pero, en cierto modo, la joven comenzará este jueves a despedirse -con nostalgia- de su año como soberana.

Alejandrina Funes La reina nacional de la Vendimia, Alejandrina Funes, presentó oficialmente su proyecto social: llevar contenidos de Educación Sexual Integral (ESI), autocuidado y salud sexual y reproductiva a adolescentes que viven en residencias alternativas de Mendoza Los Andes Si bien la celebración iba a ser el viernes 30, la comuna decidió adelantar la fiesta para esta noche ante el pronóstico y la posibilidad de inclemencias climáticas. Según comunicaron, se apunta a resguardar la seguridad del público, artistas, trabajadores y de todas las personas que participan en esta tradicional celebración.

Cómo será la Vendimia 2026 en las Heras Según explicaron los organizadores de la Vendimia lasherina, la propuesta artística estará basada en una historia emotiva e identitaria. Concretamente, es la historia de una Nona y quien deja como herencia a su nieto -Gian- un escrito. A través de la voz de la mujer, se celebra la tierra, el trabajo, la memoria y la dignidad de una comunidad forjada por el esfuerzo y la solidaridad.

A lo largo de doce cuadros, la puesta en escena recorrerá capítulos fundamentales de la memoria colectiva de Las Heras, su impronta libertadora, el aporte de los inmigrantes, el ferrocarril como motor de progreso y las historias de hombres y mujeres que, con su trabajo y sus sueños, construyeron y continúan construyendo el pueblo trabajador.