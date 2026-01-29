29 de enero de 2026 - 09:05

Las Heras elige esta noche a su reina de la Vendimia y Alejandrina Funes comienza a despedirse del reinado

Esta noche, Las Heras elegirá a su reina departamental de la Vendimia 2026. Sucederá a Alejandrina Funes, reina 2025 y quien lleva -además- la corona nacional.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Las Heras elegirá esta noche a la sucesora de la Reina Nacional de la Vendimia. A partir de las 20:30, en el Predio Los Pescadores (Acceso Norte y calle Los Pescadores), se celebrará la Fiesta departamental de la Vendimia 2026, y serán 12 las candidatas que buscarán suceder en el cetro departamental a Alejandrina Funes.




No obstante, Alejandrina ostentará la corona nacional de la Vendimia hasta el sábado 7 de marzo, cuando se elija a la flamante soberana nacional en la edición 90 de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Pero, en cierto modo, la joven comenzará este jueves a despedirse -con nostalgia- de su año como soberana.

Alejandrina Funes
La reina nacional de la Vendimia, Alejandrina Funes, presentó oficialmente su proyecto social: llevar contenidos de Educación Sexual Integral (ESI), autocuidado y salud sexual y reproductiva a adolescentes que viven en residencias alternativas de Mendoza

Si bien la celebración iba a ser el viernes 30, la comuna decidió adelantar la fiesta para esta noche ante el pronóstico y la posibilidad de inclemencias climáticas. Según comunicaron, se apunta a resguardar la seguridad del público, artistas, trabajadores y de todas las personas que participan en esta tradicional celebración.

Cómo será la Vendimia 2026 en las Heras

Según explicaron los organizadores de la Vendimia lasherina, la propuesta artística estará basada en una historia emotiva e identitaria. Concretamente, es la historia de una Nona y quien deja como herencia a su nieto -Gian- un escrito. A través de la voz de la mujer, se celebra la tierra, el trabajo, la memoria y la dignidad de una comunidad forjada por el esfuerzo y la solidaridad.

A lo largo de doce cuadros, la puesta en escena recorrerá capítulos fundamentales de la memoria colectiva de Las Heras, su impronta libertadora, el aporte de los inmigrantes, el ferrocarril como motor de progreso y las historias de hombres y mujeres que, con su trabajo y sus sueños, construyeron y continúan construyendo el pueblo trabajador.

Alejandrina Funes, la Reina Nacional de la Vendimia 2025, llegó a Las Heras ovacionada por la gente
Alejandrina Funes deja hoy la corona departamental de la Vendimia de Las Heras.

La dirección general y la puesta en escena de la Vendimia Departamental de Las Heras estarán a cargo de Gabriela Cánovas. El guión, en tanto, fue desarrollado por Laura Fuertes, quien -además- aporta una mirada sensible y profundamente identitaria a la propuesta artística.

Las 12 candidatas a suceder a la Reina Nacional de la Vendimia en Las Heras

Una vez finalizado el acto central, se procederá a la elección de la reina departamental de la Vendimia 2026 de Las Heras. Las candidatas que representarán a cada distrito son:

Chiara Baciocchi (Ciudad)

Las Heras Ciudad

Valentina Arredondo (El Pastal)

Las Heras El Pastal

Candela Martínez (El Plumerillo)

Las Heras El Plumerillo

Fabiana Vega (Panquehua)

Las Heras Panquehua

Carolina Jardel (Capdeville)

Las Heras Capdeville

Bárbara Rodríguez (El Zapallar)

Las Heras El Zapallar

Ivana Pacheco (El Borbollón)

Las Heras El Borbollón

Carla Peralta (El Challao)

Las Heras El Challao

Melanie Perrelli (El Algarrobal)

Las Heras El Algarrobal

Morena Puentes (El Resguardo)

Las Heras El Resguardo

Victoria Saavedra (La Cieneguita)

Las Heras la Cienaguita

Camila Gelvez (Uspallata y Alta Montaña)

Las Heras Uspallata y Alta Montaña

Innovador sistema de elección

A diferencia de otras ediciones, la Fiesta departamental de la Vendimia 2026 de Las Heras contará con una novedad en el sistema de elección.

En ese sentido, se implementará un sistema de voto electrónico orientado a garantizar la transparencia, el orden y la participación. El procedimiento incluye un sorteo público vinculado a la terminación del DNI para, de esta manera, habilitar a las personas participantes.

Además, se entregarán pulseras y cupones numerados, mientras que por medio de un segundo sorteo se definirá quiénes emitirán su voto a través de los tótems digitales dispuestos en el predio.

