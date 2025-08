Así fue el asesinato en San Martín de "Loli grande" Ahumada durante esta madrugada

“Loli grande” no tenía ninguna cuenta pendiente con la Justicia. Ni siquiera citaciones no respondidas. Parece ser que su hermano menor sí tenía algún pedido de comparecencia sin responder, pero tampoco era algo grave.

Algunas versiones indican que Loli grande Ahumada no estaba pasando por un buen momento. Dicen que había dejado su casa, que allí todavía vivía su ex mujer y que él vagaba sin rumbo, casi siempre durmiendo en la calle. Sostienen que ella lo estaba tratando de convencer para que volviera a la casa, pero esto todavía es solo una versión porque la mujer aun no prestó declaración en el expediente.