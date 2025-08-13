La Matanza: motochorros mataron a una joven en un intento de asalto

Todo quedó registrado por una cámara de seguridad, en la localidad de Laferrere. La víctima fue Esmeralda Bustamante, de 23 años.

Un intento de robo en la localidad bonaerense de Laferrere, partido de La Matanza, terminó con la muerte de una joven de 23 años. El hecho ocurrió este miércoles, cuando cuatro motochorros mataron a la joven e hirieron a su hermana.

Todo sucedió cuando Emilce Aldana Bustamante (24), oficial de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), y su hermana Esmeralda Bustamante (23) circulaban en una moto Honda Tornado. Según relató Emilce, ambas fueron interceptadas por cuatro delincuentes armados que iban en dos motos.

Los atacantes intentaron robarles y, tras un forcejeo, uno de ellos sacó un arma y les disparó varias veces. Ambas recibieron los disparos: Emilce sufrió una herida de arma de fuego en la mano derecha, mientras que Esmeralda fue alcanzada en el pecho.

Luego, vecinos de la zona alertaron a la Policía y acto seguido una ambulancia trasladó rápidamente a las víctimas a la Clínica Catán. Allí, los médicos intentaron reanimar a Esmeralda, pero lamentablemente murió por la gravedad de las heridas.

Respecto a la oficial Emilce, quedó internada y fuera de peligro, aunque permanece bajo observación médica. Así lo informó TN, de acuerdo al parte policial al que accedió.