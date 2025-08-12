12 de agosto de 2025 - 08:59

Choque, vuelco, un auto incendiado y siete heridos en Tupungato

El incidente ocurrió anoche sobre la ruta 89 e incluyó a una camioneta y un auto Peugeot, que terminó prendido fuego. Los ocupantes, aunque lesionados, salieron del vehículo a tiempo.

Foto:

Gentileza
Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un choque entre un auto y una camioneta ocurrido en Tupungato dejó este lunes por la noche a siete personas heridas, entre ellas dos niñas, y un vehículo completamente incendiado.

El siniestro tuvo lugar pasadas las 20 sobre la ruta 89 y calle El Álamo, cuando una Toyota Hilux, conducida por un joven de 20 años y acompañada por una mujer, colisionó de frente contra un Peugeot 505 en el que viajaban cinco personas: un hombre y una mujer, ambos de 28 años, dos niñas de 6 y 1 año y un adolescente de 13, detalló El Cuco Digital.

Por causas que aún se investigan, el impacto fue tan fuerte que el Peugeot 505 se prendió fuego. Pese a la gravedad del hecho, todos sus ocupantes lograron salir antes de que las llamas consumieran el vehículo.

Del auto, una niña de 6 años sufrió una fractura de femoral, mientras que el resto de los pasajeros presentó politraumatismos.

En la camioneta, tanto el conductor como su acompañante resultaron también con politraumatismos y fueron atendidos por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Uno fue trasladado al hospital Scaravalli, mientras que el otro, al General Las Heras.

En el lugar trabajaron efectivos policiales de Científica y Vial, además de los bomberos.

La alcoholemia dio negativo a los conductores involucrados.

Además, se informó que ninguno de los dos vehículos presentaba la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y, en el caso de rodado menor, tampoco presentaba documentación como licencia de conducir, seguro para circular y papeles del vehículo.

