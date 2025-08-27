Tensión y despliegue del Grupo GRIS por una mujer que se atrincheró en su habitación

El dramático episodio se registró esta mañana en Las Heras, Valle Grande y Padre Llorens. La hija de la mujer informó que su madre atraviesa problemas psiquiátricos.

Uno de los policias del grupo GRIS, en acción. Imagen ilustrativa.

Un dramático episodio se registró esta mañana en Las Heras, cuando una mujer amenazó con quitarse la vida en medio de un procedimiento de desalojo.

El hecho ocurrió cerca de las 9.20 en una vivienda ubicada en la intersección de calles Valle Grande y Padre Llorens. Según informaron fuentes policiales, personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) intervino en el operativo y dio aviso a las autoridades luego de que la moradora se encerrara en una habitación, empuñando una tijera que apoyaba en su cuello para evitar el ingreso de los efectivos.

Ante la situación, se solicitó la presencia del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), que dispuso el corte del suministro de gas en la vivienda y dio inicio a un proceso de negociación. La hija de la mujer informó que su madre atraviesa problemas psiquiátricos.

Finalmente, la mujer desistió de su accionar y fue contenida por los uniformados, quienes lograron retirarla de manera segura de la habitación. En el lugar, además, se halló un rifle de aire comprimido sobre la cama matrimonial.

Gracias al rápido accionar policial, el hecho concluyó sin heridos.