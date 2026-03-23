Sigue grave la nena baleada en Godoy Cruz: las sospechas de su mamá y un relato desolador

La mamá de la nena de 11 años, baleada el sábado a la tarde cuando abrió la puerta de su casa en Godoy Cruz, relató cómo fue el ataque, en el que involucra a la familia de su expareja y padre de la víctima, y dio detalles del cuadro de gravedad que atraviesa la menor internada en el hospital Notti.

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El silencio de la tarde se rompió con disparos en el barrio Los Cerrillos . Cuando su madre se fue a bañar para ir a trabajar, la niña abrió la puerta de su casa y fue atacada por un hombre que luego escapó . Recibió cuatro balazos y, desde entonces, pelea por su vida en el Notti, donde permanece en grave estado de salud.

Desde el hospital ubicado en Guaymallén, Joana , mamá de la adolescente, reconstruyó el momento con crudeza.

“Entré al baño, ella (la nena) va y abre la puerta, la vi porque tengo un antepatio . Golpearon la segunda vez más fuerte y le tiraron. Ella cayó al piso. Había niños jugando. No hay detenidos. No se sabe, está todo bajo investigación”, contó esta mañana en diálogo con Aconcagua Radio.

Tras el ataque a la menor, la desesperación fue inmediata: “ Mi hija se estaba desangrando y los vecinos empezaron a ayudarme para asistirle. Un vecino la subió a la camioneta, la llevamos al Lencinas y nos trajeron al Notti, de inmediato la pasaron a cirugía. Si ella no evoluciona, su pierna puede ser amputada”.

“Está delicada por el tema de las piernitas. Tres detonaciones en las piernas y una en la mano. Estamos siendo asistidos en el hospital, todos encima de ella”, dijo.

Según el parte médico, la víctima “continúa en observación, se mantiene estable y no requiere asistencia de oxígeno”, a pesar del panorama crítico.

Sospechan del entorno del padre de la niña baleada

Sobre el origen de la balacera, Joana aseguró no tener conflictos personales, pero deslizó sospechas vinculadas a su expareja y papá de la nena.

“No tengo ningún problema familiar. Yo soy sola con mis cuatro hijos. Hace poco falleció uno de mis hijos hace ocho meses en un accidente de moto. Problemas no tengo con nadie. Sospechamos de su papá, Marcelo, por amenazas que recibió su hermana. Hace muchos años no lo veo ni tengo contacto con él”, aclaró.

La mujer también destacó haber pedido protección ante posibles represalias. "He hablado con la ministra de Seguridad (Mercedes Rus) y ha dicho que nos va a apoyar en todo lo que ella pueda respecto a lo que está pasando con mi hija”.

Según indicaron fuentes policiales, el agresor, que vestía campera azul con capucha y bermuda de jean, permanece prófugo.

En la escena trabajó la Policía de Mendoza junto a peritos, que secuestraron vainas servidas calibre 9 milímetros. La causa sigue bajo investigación. No hay detenidos.

También se investiga un tiroteo ocurrido el miércoles pasado en calle Renato Della Santa, un lugar que tendría relación con la tía de la niña.