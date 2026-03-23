Violencia de género en Las Heras: hirió a su expareja y al hermano de 15 años, y luego se autolesionó en el cuello

Se encuentra internado el hombre que en Las Heras agredió con un arma blanca a su expareja y a un chico de 15 años y luego se autolesionó , tras encerrarse en la habitación de su hijo, un bebé de 9 meses.

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El caso de violencia de género se originó el sábado a las 10.10, cuando ingresó el llamado a la línea de emergencias 911 de una mujer que denunciaba que había ingresado su expareja a su casa, ubicada en la calle San Luis al 100, en Las Heras, y que tenía la intención de asesinar a su bebé, según información del Ministerio de Seguridad y Justicia.

La novedad hizo que se desplegara al lugar una movilidad policial de la comisaria 16° de Las Heras. Cuando los uniformados llegaron al lugar, el agresor se encontraba en una de las habitaciones, precisamente la del bebé de 9 meses.

El hombre, identificado como L. R., de 45 años, tenía prohibición de acercamiento dictada el 24 de enero pasado y, entre sus antecedentes, figuraban amenazas (en 2016), lesiones calificadas, tenencia de armas y encubrimiento, entre otras, según se informó oficialmente.

En ese momento, la mujer de 27 años explicó que el hombre, con domicilio en la misma vivienda del hecho, había llegado al lugar y había cortado el suministro de gas para que ella saliera de la casa y así confrontarla.

Como no salió, el agresor ingresó por la fuerza y atacó a la joven madre con un cúter, provocándole heridas en el mentón, cuello y espalda.

El chico de 15 años, al ver que estaban atacando a su hermana mayor, intercedió en el ataque y resultó con cortes superficiales en algunas partes de cuerpo y uno más profundo en la frente.

Después del violento ataque, el hombre se encerró en la habitación de los chicos y comenzó a autolesionarse gravemente. Cuando lograron ingresar a la habitación, encontraron que el agresor se había cortado en el cuello.

De inmediato se ordenó la presencia de una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) y los médicos que lo asistieron diagnosticaron “corte profundo en zona del cuello”.

Tras los primeros auxilios, lo trasladaron a la guardia del hospital Central, donde quedó internado en “estado reservado” y con custodia policial.

Una segunda ambulancia, que llegó también la casa ubicada en la calle San Luis, asistió a los hermanos y los trasladó a la guardia del Lagomaggiore, en forma preventiva y para curaciones.

El caso fue inicialmente reportado a la Oficina Fiscal de Las Heras y el ayudante fiscal en turno dispuso que el agresor quedara detenido a disposición del Ministerio Público Fiscal con consigna policial mientras esté internado, que la víctima realizara la denuncia en el acto, que los testigos identificados fueran llevados a declarar, que se diera intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) para conocer el estado de los menores y que trabajara en la casa personal de Policía Científica y de la Unidad Investigativa.

Posteriormente, el ETI de Las Heras entregó al bebé, en guarda, a una tía.