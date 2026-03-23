Violencia de género en Las Heras: hirió a su expareja y al hermano de 15 años, y luego se autolesionó en el cuello

Se encuentra internado el hombre que en Las Heras agredió con un arma blanca a su expareja y a un chico de 15 años y luego se autolesionó, tras encerrarse en la habitación de su hijo, un bebé de 9 meses.
La violenta agresión se registró en una vivienda de la calle San Luis. El bebé de la pareja que estaba en el lugar resultó ileso. El acusado, ahora internado en el Central, tiene prohibición de acercamiento.
Se encuentra internado el hombre que en Las Heras agredió con un arma blanca a su expareja y a un chico de 15 años y luego se autolesionó, tras encerrarse en la habitación de su hijo, un bebé de 9 meses.
El caso de violencia de género se originó el sábado a las 10.10, cuando ingresó el llamado a la línea de emergencias 911 de una mujer que denunciaba que había ingresado su expareja a su casa, ubicada en la calle San Luis al 100, en Las Heras, y que tenía la intención de asesinar a su bebé, según información del Ministerio de Seguridad y Justicia.
La novedad hizo que se desplegara al lugar una movilidad policial de la comisaria 16° de Las Heras. Cuando los uniformados llegaron al lugar, el agresor se encontraba en una de las habitaciones, precisamente la del bebé de 9 meses.
El hombre, identificado como L. R., de 45 años, tenía prohibición de acercamiento dictada el 24 de enero pasado y, entre sus antecedentes, figuraban amenazas (en 2016), lesiones calificadas, tenencia de armas y encubrimiento, entre otras, según se informó oficialmente.
En ese momento, la mujer de 27 años explicó que el hombre, con domicilio en la misma vivienda del hecho, había llegado al lugar y había cortado el suministro de gas para que ella saliera de la casa y así confrontarla.
Como no salió, el agresor ingresó por la fuerza y atacó a la joven madre con un cúter, provocándole heridas en el mentón, cuello y espalda.
El chico de 15 años, al ver que estaban atacando a su hermana mayor, intercedió en el ataque y resultó con cortes superficiales en algunas partes de cuerpo y uno más profundo en la frente.
Después del violento ataque, el hombre se encerró en la habitación de los chicos y comenzó a autolesionarse gravemente. Cuando lograron ingresar a la habitación, encontraron que el agresor se había cortado en el cuello.
De inmediato se ordenó la presencia de una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) y los médicos que lo asistieron diagnosticaron “corte profundo en zona del cuello”.
Tras los primeros auxilios, lo trasladaron a la guardia del hospital Central, donde quedó internado en “estado reservado” y con custodia policial.
Una segunda ambulancia, que llegó también la casa ubicada en la calle San Luis, asistió a los hermanos y los trasladó a la guardia del Lagomaggiore, en forma preventiva y para curaciones.
El caso fue inicialmente reportado a la Oficina Fiscal de Las Heras y el ayudante fiscal en turno dispuso que el agresor quedara detenido a disposición del Ministerio Público Fiscal con consigna policial mientras esté internado, que la víctima realizara la denuncia en el acto, que los testigos identificados fueran llevados a declarar, que se diera intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) para conocer el estado de los menores y que trabajara en la casa personal de Policía Científica y de la Unidad Investigativa.
Posteriormente, el ETI de Las Heras entregó al bebé, en guarda, a una tía.