22 de mayo de 2026 - 10:35

General Alvear recibió $5 millones para asistencia a víctimas de violencia de género

La Provincia y el municipio avanzaron en nuevas medidas de protección y asistencia para mujeres y personas LGBTIQ+ en situación de violencia. Los fondos serán destinados a ayuda social directa y fortalecimiento de dispositivos de protección.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Dirección de Género y Diversidad de Mendoza y el municipio de General Alvear avanzaron en nuevas acciones de asistencia y protección para mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ en situación de violencia, durante un encuentro encabezado por autoridades provinciales y municipales.

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La reunión contó con la participación de Fernanda Urquiza; el intendente de General Alvear, Alejandro Molero; además de funcionarias de las áreas de Familia, Género y Derechos Humanos.

Uno de los principales ejes abordados fue la implementación de transferencias económicas del Programa Nuevas Redes, destinado a brindar apoyo directo a víctimas de violencia de género. En ese marco, se confirmó una transferencia de 5 millones de pesos: 3 millones serán destinados a asistencia social directa y 2 millones al fortalecimiento del dispositivo de protección.

Durante el encuentro también se avanzó en la simplificación de procesos administrativos para agilizar las transferencias y las rendiciones municipales ante los organismos provinciales de control.

Desde el Gobierno provincial destacaron que estas acciones buscan fortalecer el trabajo territorial y las políticas públicas vinculadas a la igualdad y la protección de derechos en toda Mendoza.

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