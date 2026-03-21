Balearon a una nena de 11 años cuando abrió la puerta de su casa: el tirador escapó

El episodio ocurrió cerca de las 19:20 en la intersección de calles Martín Coronado y El Carrizal, al Oeste de Godoy Cruz. Recibió dos tiros: en una mano y en una pierna. Relacionan el incidente a un tiroteo ocurrido la semana pasada.

Balearon a una nena de 11 años cuando se asomó a abrir la puerta de su casa.

Una nena de 11 años fue baleada esta tarde en Godoy Cruz, en un hecho que es investigado por la Policía y que podría estar vinculado a un tiroteo ocurrido días atrás en la zona, según indicaron fuentes policiales.

El episodio ocurrió cerca de las 19:20 en la intersección de calles Martín Coronado y El Carrizal, cuando vecinos alertaron al 911 tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego y ver a un hombre escapar corriendo del lugar.

Según relató la madre de la menor, alguien golpeó la puerta de su vivienda y la menor salió a atender. En ese momento se produjeron los disparos y la menor resultó herida en una mano y en una pierna.

La víctima fue trasladada en un primer momento al Hospital Lencinas y luego derivada al Hospital Notti por personal del Servicio de Emergencias Coordinado.

En el lugar trabajó personal de la Policía de Mendoza, junto a la UID y Policía Científica, quienes hallaron vainas servidas calibre 9 milímetros.

El autor del ataque, un individuo que vestía campera azul con capucha y bermuda de jean, logró darse a la fuga y es intensamente buscado. La investigación apunta a una posible vinculación con un tiroteo ocurrido la semana pasada en calle Renato Della Santa.