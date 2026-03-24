Las Heras: detuvieron a dos hombres por robar cables del Metrotranvía

Dos sujetos fueron detenidos por el robo de cables del Metrotranvía tras un patrullaje preventivo de la Unidad Policial Metrotranviaria . El hecho ocurrió en el parador Burgos de Las Heras .

Detuvieron a un hombre con antecedentes por robar un matafuegos en una de las torres Procrear

Según fuentes policiales, los efectivos fueron alertados desde el centro de monitoreo sobre la p resencia de dos personas con actitud sospechosa en el lugar.

Al llegar, los uniformados constataron que uno de los hombres se encontraba en el interior de una fosa donde pasan los cables de iluminación del parador. Mientras tanto, otro sujeto se encontraba en las inmediaciones del lugar, con un tramo de cable sustraído de aproximadamente 25 metros.

Los sospechosos fueron detenidos en el lugar y se procedió al secuestro de elementos, entre ellos cables y herramientas utilizadas para llevar a cabo el robo. La Oficina Fiscal de Las Heras dispuso que los detenidos fueran trasladados a la sede policial, donde quedaron a disposición de la Justicia.

En el mes de febrero, también se denunció un hecho similar en inmediaciones del parador Burgos. En esa oportunidad, cinco hombres fueron detenidos tras un operativo de la Unidad Policial Metrotranviaria, acusados por el robo de cables del antiguo trole en Las Heras.

Efectivos que realizaban tareas de control en la zona detectaron movimientos sospechosos vinculados a la carga de cables en un camión Ford Cargo y una camioneta Toyota Hilux. Al constatar la situación e identificar a los involucrados, se determinó que dos de ellos, de 32 y 22 años, no contaban con autorización ni orden formal para el retiro del material, por lo que quedaron a disposición de la Oficina Fiscal N°1 de Las Heras.

Durante el operativo, la Policía secuestró los vehículos utilizados, herramientas y la totalidad de los 150 metros del tendido eléctrico. El material recuperado quedó bajo resguardo judicial en el marco de la causa, logrando así evitar un perjuicio económico valuado en $12 millones.