24 de marzo de 2026 - 21:03

Las Heras: detuvieron a dos hombres por robar cables del Metrotranvía

La Policía de Mendoza secuestró elementos utilizados para el robo y 25 metros de cableado. Los sospechosos quedaron a disposición de la Justicia.

Detuvieron a dos hombres por robar cables del Metrotranvía en Las Heras

Detuvieron a dos hombres por robar cables del Metrotranvía en Las Heras

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Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Dos sujetos fueron detenidos por el robo de cables del Metrotranvía tras un patrullaje preventivo de la Unidad Policial Metrotranviaria. El hecho ocurrió en el parador Burgos de Las Heras.

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Según fuentes policiales, los efectivos fueron alertados desde el centro de monitoreo sobre la presencia de dos personas con actitud sospechosa en el lugar.

Robo de cables de Metrotranvía
Elementos secuestrados por la Policía

Elementos secuestrados por la Policía

Al llegar, los uniformados constataron que uno de los hombres se encontraba en el interior de una fosa donde pasan los cables de iluminación del parador. Mientras tanto, otro sujeto se encontraba en las inmediaciones del lugar, con un tramo de cable sustraído de aproximadamente 25 metros.

Los sospechosos fueron detenidos en el lugar y se procedió al secuestro de elementos, entre ellos cables y herramientas utilizadas para llevar a cabo el robo. La Oficina Fiscal de Las Heras dispuso que los detenidos fueran trasladados a la sede policial, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Robo de cables de Metrotranvía
Elementos secuestrados por la Policía

Elementos secuestrados por la Policía

Robo de cables del antiguo trole en Las Heras

En el mes de febrero, también se denunció un hecho similar en inmediaciones del parador Burgos. En esa oportunidad, cinco hombres fueron detenidos tras un operativo de la Unidad Policial Metrotranviaria, acusados por el robo de cables del antiguo trole en Las Heras.

Efectivos que realizaban tareas de control en la zona detectaron movimientos sospechosos vinculados a la carga de cables en un camión Ford Cargo y una camioneta Toyota Hilux. Al constatar la situación e identificar a los involucrados, se determinó que dos de ellos, de 32 y 22 años, no contaban con autorización ni orden formal para el retiro del material, por lo que quedaron a disposición de la Oficina Fiscal N°1 de Las Heras.

Durante el operativo, la Policía secuestró los vehículos utilizados, herramientas y la totalidad de los 150 metros del tendido eléctrico. El material recuperado quedó bajo resguardo judicial en el marco de la causa, logrando así evitar un perjuicio económico valuado en $12 millones.

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