25 de marzo de 2026 - 09:51

Doble robo "boquetero" en Las Heras: asaltaron una pizzería y una barbería de un mismo complejo

Los delincuentes ingresaron por el sector de la cocina de uno de los comercios y, tras el primer robo, perforaron una pared para saquear el local colindante.

Doble robo boquetero en Las Heras: asaltaron una pizzería y una barbería de un mismo complejo

Doble robo "boquetero" en Las Heras: asaltaron una pizzería y una barbería de un mismo complejo

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un robo ejecutado con boquetes ocurrió en Las Heras durante la tarde noche de este martes. Delincuentes ingresaron a un local comercial ubicado en Lisandro Moyano al 400, donde funcionan una barbería y una pizzería, y se llevaron lo que encontraron.

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El hecho fue reportado cerca de las 19:25 horas, cuando los propietarios de ambos locales se encontraron con una escena de destrozos y faltantes.

Según informaron fuentes policiales, los malvivientes ingresaron en la pizzería haciendo un boquete en el sector de la campana de la cocina. Una vez allí, sustrajeron dinero en efectivo y un parlante.

Doble robo "boquetero" en Las Heras: asaltaron una pizzería y una barbería de un mismo complejo
El lugar donde ocurrió el robo.

El lugar donde ocurrió el robo.

Luego los delincuentes procedieron a realizar un segundo boquete en una pared que separa ambos negocios. De la barbería se llevaron un teléfono celular y una máquina de corte.

Intervino Oficina Fiscal N° 2.

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