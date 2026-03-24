Una joven sufrió graves quemaduras tras explotar una garrafa en un local en Tunuyán

Este domingo 23 de marzo por la noche, se registró un incendio en un local gastronónimo en la localidad de Colonia Las Rosas , en Tunuyán . Una joven resultó herida y debió recibir atención médica inmediata.

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Según trascendió, el incendio se produjo cerca de las 21:20 en un negocio ubicado en la intersección de calle Tabanera y Ruta 92 . Fuentes policiales informaron que se habría originado cuando el dueño del local y una empleada intentaban cambiar una garrafa para utilizarla en una freidora.

En ese momento, se produjo una falla que provocó una explosión y, debido a la presencia de materiales inflamables en el lugar, se generó un incendio que rápidamente se propagó por el local.

Tras un aviso al 911, personal de Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y lograron controlar el incendio. Producto del siniestro, la joven empleada de 23 años resultó con quemaduras en el 33% de su cuerpo, catalogadas como grado B.

El incendio se generó por un desperfecto en una garrafa | Imagen ilustrativa

La mujer fue trasladada rápidamente al Hospital Scaravelli donde recibió las primeras atenciones médicas y se constató que se encuentra fuera de peligro. No obstante, debido a la gravedad de las heridas, se ordenó su derivación al Hospital Lagomaggiore para mayor control y seguimiento personalizado.

La Comisaría 65° interviene en la causa y las autoridades investigan los motivos del desperfecto en la garrafa que dio inicio al incendio.

Incendio en la Municipalidad de Santa Rosa

El domingo 15 de marzo, un principio de incendio se registró alrededor de las 21:30 en el interior del edificio de la Municipalidad de Santa Rosa. Vecinos del lugar advirtieron la presencia de humo en el techo del edificio y dieron aviso a las autoridades.

Según la información preliminar, el foco se habría originado en un depósito del área de Compras y Suministros debido a un desperfecto eléctrico.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos de Mendoza, Bomberos Voluntarios, personal de la Comisaría 21, Defensa Civil departamental, Seguridad Ciudadana y profesionales del Hospital de Santa Rosa.

Tras dos horas de trabajo, el incendio fue controlado y no se registraron heridos, aunque algunas debieron ser asistidas por inhalación de humo.