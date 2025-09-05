5 de septiembre de 2025 - 20:14

Entre las denuncias de trata y una separación: Ayelén Paleo reveló el duro momento emocional que vive

La madre de la modelo fue acusada de integrar una red de explotación sexual. Aseguran que recaudaban más de 12 millones de pesos por mes.

Ayelén Paleo y su mamá (2)
Por Redacción Espectáculos

Ayelén Paleo enfrenta un momento crítico tras la detención de su madre, Elizabeth Rodrigo, acusada de integrar una red de trata dedicada a la captación y explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad, con una recaudación estimada en más de 12 millones de pesos por mes.

Leé además

Este año Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por amenazarla con filtrar condenido de ella desnunda.

Una vuelta inesperada: Wanda Nara regresó de México y volvió a confrontar a Mauro Icardi

Por Redacción Espectáculos
Las conductoras de Masterchef Celebrity anunciarán los detalles del comienzo del reality.

Masterchef Celebrity: Vero Lozano reveló cuándo anunciarán junto a Wanda Nara a los 24 participantes

Por Agustín Zamora
Ayelén Paleo y su mamá (7)
Ayel&eacute;n Paleo junto a su madre.

Ayelén Paleo junto a su madre.

El delicado momento emocional de Ayelén Paleo

A lo largo de estos días, Paleo se mostró quebrada emocionalmente, marcada además por la separación de su pareja, Andrés Gagliano, ocurrida en paralelo al conflicto judicial. En un audio enviado al ciclo Mitre Live, la bailarina reconoció: “No tengo ganas de hablar y me duele mucho las cosas que se dicen. Pasan los días y van averiguando más”. Al mismo tiempo, se mostró confiada en la liberación de su madre: “Es cuestión de tiempo. Mi mamá va a salir la semana que viene o la otra. Ella es recontra mega inocente y no tiene nada que ver”.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Mitre Live (@mitrelive)

El testimonio estuvo atravesado por la contradicción entre la defensa de su madre y la conciencia del drama que viven las víctimas: “Yo no estoy bien y no estoy pasando un buen momento, una llora y se olvidan de la trata de personas que eso es lo importante. Me pongo en lugar de la gente que sufrió. Me río de las cosas que hacen y después veo las imágenes y no puedo creerlo. Es tiempo. Le vas a terminar haciendo una nota a mi mamá”.

Las denuncias sobre su madre

En Infama (América), Paleo rompió el silencio entre lágrimas, asegurando que no podía seguir callada: “Estoy en mi peor momento, pero no por mí. Hoy decido hablar porque no puedo seguir callada ante tanta injusticia. Se dijeron cosas horribles sobre mí y sobre mi mamá. Se habló de trata de personas, de pedofilia, de micros con gente encerrada, vulnerable. Por el amor de Dios, ¿a quién le cabe en la cabeza algo así? Eso es enfermo y gravísimo”.

Embed

Para reforzar su defensa, detalló que su madre es fotógrafa y que su labor consiste en retratar a mujeres que deciden de manera independiente ser acompañantes: “Mi mamá sería incapaz… esos no son nuestros valores. Ella siempre fue luchadora, trabajó con respeto y dio amor. Es una mujer buena e inocente”. Quebrada, admitió estar bajo tratamiento psiquiátrico y cerró con un pedido cargado de desesperación: “Si mi mamá no sale, yo no sé…”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

quien es el hombre que acompano a wanda nara a la cancha para ver a la seleccion

Quién es el hombre que acompañó a Wanda Nara a la cancha para ver a la Selección

Por Redacción Espectáculos
La detención de la madre de Ayelén Paleo reavivó la histórica rivalidad con Carmen Barbieri, quien realizó fuertes declaraciones: se hizo justicia divina.

El hermano de Ayelén Paleo rompió el silencio tras la detención de su madre y le respondió a Carmen Barbieri

Por Redacción Espectáculos
asi esta hoy ayelen paleo y su reaccion tras la detencion de su madre por integrar una presunta red de trata

Así está hoy Ayelén Paleo y su reacción tras la detención de su madre por integrar una presunta red de trata

Por Redacción Espectáculos
Ayelén Paleo denuncia que Beto César le es infiel a su mujer con Carmen

Detuvieron a la madre de la vedette Ayelén Paleo por integrar una red de trata: rescataron a 12 mujeres

Por Redacción Policiales