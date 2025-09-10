Esto dijo el hijo de Yiya Murano tras ver el tráiler de la impactante serie sobre su madre

Martín Murano dio un descarnado testimonio luego de que se estrenara el primer avance de "Yiya" , la serie inspirada en la vida de la “Envenenadora de Monserrat”. “Cuando la realidad te supera no queda otra que afrontarla” , contó y aseguró que su madre había intentado matarlo cuando tenía 12 años.

Expectativa en Mendoza por el show del cantante Pedro Capó: las entradas están agotadas

Netflix confirma la tercera temporada de "Mi vida con los chicos Walter": ¿será la última?

En una entrevista con Flor de la V , en su programa “Los Profesionales”, el hombre afirmó: “Estamos hablando de una mujer mitómana” . Algo que remarcó el propio informe psiquiátrico forense.

También reveló episodios de su infancia en los que su madre lo hacía acompañarla a desayunar con sus amante s, imponiéndose silencio frente a su padre. “Yo era muy chico, no sabía lo que significaban esos hombres con los que se reunía”, explicó.

Martín, en varias oportunidades contó que el vínculo con Yiya siempre fue malo y que no fue una buena madre con él. “En ningún momento me llevé bien con ella, desde que era muy chiquito”, señaló. Y agregó que él tuvo conductas violentas, aprendidas de la mujer.

La serie “Yiya” fue producida en conjunto por Kuarzo e Idealismo Contenidos. Con Julieta Zylberberg en el papel principal , la ficción reconstruye los crímenes de María Bernardina de las Mercedes Bolla Aponte de Murano, conocida como “La envenenadora de Monserrat”.

Embed - YIYA / TRAILER OFICIAL / Serie de FLOW sobre Yiya Murano

La mujer pedía dinero a sus vínculos cercanos y prometía devolverles el monto inicial con un plus de ganancias. Sin embargo, alcanzó notoriedad tras asesinar con cianuro a tres de sus amigas a quienes le debía montos en dólares. Su método era siempre el mismo: las invitaba a tomar el té y les ofrecía masitas envenenadas con el fin de evitar saldar las deudas que mantenía con ellas.

En plena grabación de la serie "Yiya" En plena grabación de la serie "Yiya" gentileza

El relato combina saltos temporales para mostrar tanto los días previos como las consecuencias de los asesinatos. Pablo Rago encarna a un periodista que investiga incansablemente la culpabilidad de Yiya, mientras que el elenco se completa con figuras como Cristina Banegas, Mónica Antonópulos, Cecilia Dopazo, Diego Cremonesi y Carlos Portalupi.

Cuándo se estrena la serie de Yiya Murando y dónde verla

El estreno de “Yiya”, que constará de cinco capítulos de media hora, está previsto para este año, en exclusiva por Flow, y ya genera gran expectativa tanto por la crudeza de su historia como por las polémicas declaraciones del hijo de la protagonista real.