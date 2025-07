¡Y dale con El Eternauta!

Argumento “Ad populum” se denomina a la falacia que considera, por ejemplo, que algo es cierto porque mucha gente lo cree o es bueno porque mucha gente lo aprueba. Ese pensamiento es el primero que me viene a la mente cuando leo o escucho los comentarios apologéticos sobre El Eternauta, sustentados en la premisa de que la miniserie de Netflix ya llegó al top 1 en más de veinte países.

Espíritu de tribu o síndrome de pequeñez, frustración y rencor, son las imágenes que me vienen a continuación cuando leo o escucho a los apologistas de El Eternauta decir que esta maravilla cinematográfica es aún más maravillosa porque apela a “valores sudamericanos”, porque es nuestra, como el mate, el truco y el dulce de leche. Porque está teñida de celeste y blanco. Porque es argentina.

Nunca leí la historieta original de Oesterheld publicada en 1957, pero sé de qué se trata. Como siempre fui un entusiasta de la ciencia ficción, es probable que siendo adolescente me hubiese gustado leer un relato gráfico sobre bichos alienígenas, pero de grande no se me ocurriría tal cosa.

He disfrutado a Isaac Asimov, Arthur C. Clarke o Ray Bradbury, que hacen ciencia ficción con planteos ingeniosos y dejan mensajes sutiles y profundos, pero me desagrada la ciencia ficción que necesita monstruos o criaturas grotescas para entretener, o supuestamente decir algo, como sucede con El Eternauta.

A esta primera temporada más que verla, tuve que soportarla. Si no hubiera sabido de qué se trataba, el primer capítulo me habría despertado curiosidad, el segundo me habría aburrido, y en el momento en que aparecen los bichos hubiera buscado desesperadamente el control remoto para salir disparado de la pantalla. Pero la seguí viendo nada más que para tener argumentos con los cuales enfrentar a la estupidez generalizada, que cree que la serie es grandiosa porque se basa en una historieta argentina y porque los extraterrestres, en lugar de aterrizar en Nueva York, aterrizan en Buenos Aires.