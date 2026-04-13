"Cobró 10 millones de dólares por pasar canciones en YouTube": la crítica letal a Justin Bieber por Coachella

Tras cuatro años de ausencia en los grandes escenarios, el cantante pop apeló a una presentación "minimalista" con sabor a poco. Hasta Katy Perry se burló.

"Cobró USD 10 millones por pasar canciones en YouTube": Katy Perry y la crítica a Justin Bieber por Coachella

El regreso de Justin Bieber a los escenarios prometía ser uno de los momentos más esperados del año. Tras cuatro años alejado de los shows en vivo, el artista canadiense encabezó este sábado el festival de Coachella.

Sin embargo, su "minimalista" presentación apoyado por YouTube, en comparación a las headliners mujeres Sabrina Carpenter y Karol G, generó críticas en redes sociales y hasta un comentario de Katy Perry.

El polémico show de Justin Bieber en Coachella 2026 Según datos difundidos por Rolling Stone, Bieber habría cobrado alrededor de 10 millones de dólares por sus dos presentaciones en el festival, la primera este sábado y la segunda el próximo 18 de abril en el Valle de Indio. La cifra lo posiciona como uno de los shows más caros en la historia del evento, por encima de figuras como Beyoncé, Lady Gaga o Ariana Grande.

El show de Justin Bieber vs el de Sabrina Carpenter. El show de Justin Bieber vs el de Sabrina Carpenter. gentileza Pero lejos de un despliegue tradicional, el show sorprendió —y desconcertó— al público. Durante casi una hora, el cantante interpretó canciones de sus últimos discos "Swag" y "Swag II". Sin embargo, el tramo que desató la polémica llegó después: Bieber optó por reproducir varios de sus hits, como “Baby” o “That should be me”, desde YouTube en pleno escenario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ladymoskigna/status/2043229171690754092?s=20&partner=&hide_thread=false Justin Bieber en el coachella poniendo "Baby" en el buscador de Youtube para comenzar a cantarla, y se termina mirando a él mismo en patalla



DIOSSSS, ESTOY EN EL PISOOOO pic.twitter.com/io9Rnp9eaR — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) April 12, 2026 Con una puesta "minimalista", sin banda ni gran producción, el artista colocó un portátil sobre una mesa y comenzó a buscar sus propios temas en la plataforma, mientras el público veía en pantalla el proceso en tiempo real. Así revivió clásicos como "Never Say Never", interactuando con sus fans como si se tratara de un streaming.