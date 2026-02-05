El polémico video de Justin Bieber durante su paso en el after de los Grammy

Tras su comentada aparición en ropa interior durante la gala oficial, el cantante canadiense desconcertó a los asistentes de una exclusiva fiesta en Beverly Hills con una presentación marcada por la apatía y el desinterés.

El video de Justin Bieber en un after de los Grammy

Lo que debía ser una noche de celebración musical en la cúspide de la industria terminó en desconcierto y fuertes críticas para Justin Bieber. Luego de captar la atención de la prensa al actuar ante el público en ropa interior durante la gala de los Grammy, el artista se trasladó a uno de los eventos más exclusivos organizados en Beverly Hills, donde su comportamiento sobre el escenario fue el foco de la polémica.

Con una cerveza y un cigarro en mano, el cantante apenas articuló palabras frente a una audiencia que esperaba una actuación a la altura de su fama.

Los asistentes reportaron con sorpresa que Bieber se limitó a pronunciar monosílabos como "yeah" o "ajá" durante su tiempo en el directo, lo que generó un ambiente de extrañeza y decepción en el recinto.

La reacción en las plataformas digitales fue inmediata y severa una vez que los videos del momento comenzaron a circular. Usuarios de redes sociales calificaron la breve aparición como "lamentable" y "qué pena", acumulando comentarios que cuestionaban la profesionalidad del artista con frases como "¿en qué parte canta?".

A pesar de la brevedad de su presencia y las críticas por su estilo desenfadado, Bieber tuvo momentos de interacción al subir al escenario para interpretar "Essence", de Wizkid.