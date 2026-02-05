Nico Occhiato filtró cuánto dinero recaudó en dólares Luzu en enero y desató el debate

Nico Occhiato quedó en el centro de escena tras filtrar una cifra clave vinculada al desempeño económico de Luzu TV durante enero . Aunque el conductor se tomó un descanso del aire del canal, continuó activo en su rol de cabeza de la empresa y compartió en sus redes un balance que dejó números contundentes y abrió un debate.

Durante febrero, la señal modificó su programación de verano. Nadie Dice Nada , el ciclo más visto del canal, entró en vacaciones y se adelantó el inicio de los programas que lo seguían en la grilla. La decisión estuvo respaldada por un dato fuerte: enero fue, según el propio Occhiato, “ el mejor mes en la historia de Luzu ”.

A través de sus historias de Instagram , el conductor mostró un video donde detalló algunas métricas que explican ese resultado. Allí se observó que más de 8 millones de usuarios únicos se conectaron para ver los distintos contenidos emitidos durante el mes desde Pinamar, el lugar elegido nuevamente por Luzu para realizar la temporada de verano.

“ Es una locura esto chicos: más de 116 mil suscriptores , más de la mitad de un mes normal. Y el total de visualizaciones de enero fue de 91 millones . Es impresionante realmente, no suelo mostrar esto realmente”, expresó Occhiato, visiblemente sorprendido, mientras en pantalla aparecían los datos de YouTube.

La reacción inicial de los seguidores fue de celebración y apoyo. Sin embargo, el foco rápidamente se desplazó hacia un detalle que no pasó inadvertido. En el comienzo del video se alcanzó a ver la cifra de recaudación del canal en dólares correspondiente a enero.

Según lo que se observó, Luzu habría generado más de 91 mil dólares solo por ingresos de YouTube, sin contemplar lo que suma la publicidad. Ese dato encendió el debate en redes sociales.

nadiedicenada_617216945_18072952163383797_8717508486288138014_n

Para algunos usuarios, el monto equivale a más de 130 millones de pesos y resulta bajo si se considera la estructura del canal, los sueldos de los empleados y los costos de producción de una empresa que creció de manera sostenida en los últimos años. Para otros, en cambio, se trata de una cifra muy elevada, sobre todo al tener en cuenta que se trata solo de una de las vías de ingreso.

Lo cierto es que no se conocen en detalle los números internos de Luzu, ni su esquema de gastos o salarios. Aun así, la publicación dejó en claro que el balance que hace Occhiato es positivo y que el canal atraviesa uno de los momentos más exitosos desde su creación.