Qué dijo Flor Jazmín Peña sobre las famosas que habrían "provocado" a Nico Occhiato

La fiesta de los Personajes del Año de Revista Gente dejó más que una producción de tapa, ya que generó un revuelo que colocó en el centro de la escena a Flor Jazmín Peña y a Nico Occhiato. La pareja, una de las favoritas del mundo del streaming, fue tema por un video que Yanina Latorre grabó en pleno backstage de la foto.

En la historia que subió Yanina se veía a Flor molesta por la supuesta atención e insinuaciones que algunas famosas le habrían dado a Occhiato y el comentario se viralizó al rápidamente en redes. Es que todos querían saber con quién se había enojado la bailarina.

En SQP, Yanina aseguró que la mujer involucrada era Laurita Fernández , mientras que Ángel de Brito afirmó en LAM que se trataba de Wanda Nara . En redes aparecieron versiones que mencionaban a Juli Poggio , quien terminó quebrada en vivo después de ser señalada sin pruebas.

.Ante el caos que se instaló alrededor de una escena que, según Flor, no tuvo el dramatismo que se le adjudicó, la bailarina decidió hablar. En diálogo con Desayuno Americano, Flor Jazmín volvió sobre el tema y dio su versión, sin rodeos.

“ Solo hice un chiste en la historia de Yanina , en un contexto diferente y cagándome de la risa con todos. Sin nombrar a nadie, sin acusar a nadie”, afirmó, con intención de cortar cualquier especulación que la ubicara como autora de una acusación directa.

La bailarina también explicó que se comunicó inmediatamente con Juli Poggio al ver que la actriz había llorado por quedar envuelta en la polémica. “Hoy (4 de diciembre) me levanté y vi que Juli Poggi había llorado. Entonces lo primero que hice fue escribirle para decirle que nada tenía que ver. Aparte, nosotras tenemos la mejor onda”, sostuvo.

Luego mencionó a las otras señaladas. “Con Wanda no nos conocemos y no me la crucé. Ella estaba más adelante”. Sobre Laurita Fernández aclaró: “Con Laurita, lo mismo, casi ni la crucé. Nos saludamos, la mejor… Vino a Luzu la semana pasada”.

Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato.

Flor insistió en que todo se desmadró sin motivo real. “Repito, trato de no mirar porque siento que se dicen una cantidad de cosas tremendas para algo que en realidad no dije. No hay tal drama ni tal quilombo”.

Con la intención de cerrar el tema, explicó cómo se originó el malentendido: “Me parece que todo nació a partir de un tuit y se empezó a repetir. De un tuit de alguien que ni idea. Y se empezó a repetir y empezó a crecer. Pero nada, no tengo nada para decir de nadie, en absoluto”.