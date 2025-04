Flor Jazmín Peña le dio la peor noticia a Nicolás Occhiato que sacudió a "Nadie Dice Nada"

Occhiato y Flor Jazmín son las dos personas que quedan del proyecto original, ya que Nati Jota y Nacho Elizalde renunciaron al canal y hoy trabajan en diferentes proyectos en Olga, la competencia. Ahora, la bailarina tomó la decisión de dar un paso al costado , si bien no es de forma definitiva, ya no estará toda la semana en su silla.

"Estoy hace cinco años en este proyecto, pero la realidad antes trabajaba 100% de mi artista", detalló Flor, que reconoció que extraña su desarrollo como bailarina. "Si bien aprendí un montón en Luzu, me encanta lo que hago y tengo compañeros increíbles, hay un costado de mí que no estoy alimentando. Me lo viene pidiendo el alma", agregó.