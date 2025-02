El tenso momento que vivió Camila Mayan durante su programa de streaming: "La ex de..."

Sin captar la referencia, Julieta intentó responder “la camiseta de la Selección Argentina” y luego “la Copa del Mundo”, pero ambas fueron incorrectas. En un intento de ayudarla, Spadafora reformuló la pregunta: “Los chabones se acercan y dicen ‘foto con la...’”. Fue entonces cuando Castro lanzó una respuesta que nadie esperaba: “¿La ex de Mac Allister?”.

Una vez que la tensión bajó, Julieta, visiblemente arrepentida, pidió disculpas y rogó que Cami regresara. “Cami, volvé, no lo hice a propósito”, insistió. Minutos después, la influencer volvió a su asiento y, con ironía, le respondió: “¿No ves que hay una sola palabra que no se puede decir?”. La situación pareció distenderse cuando Popgold le explicó a Castro cuál era la respuesta correcta: “Era foto con la cornuda”. A pesar de su sorpresa inicial, Mayan aclaró que se trataba de un chiste interno entre los integrantes del programa.

La repercusión de la separación entre ambos

Aunque intentó tomárselo con humor, el episodio dejó en evidencia que su pasado con Mac Allister sigue siendo un tema sensible. La separación, ocurrida a fines de 2022 tras la consagración de Argentina en Qatar, estuvo rodeada de rumores de infidelidad y un conflicto legal que todavía sigue en curso.

Consultada sobre la demanda económica contra el futbolista, prefirió no dar detalles: “No voy a dar información privada del proceso legal. Lo único que puedo decir es que hay un ida y vuelta y sigue su curso”. Cuando el panel mencionó las declaraciones de Mac Allister, quien en su momento dijo que ella “tomó la decisión de salir a hablar y hacer cosas”, Cami mostró su molestia: “No me gusta mediatizar esto porque es algo personal. Yo solo hablé desde mi experiencia. Estoy en un programa de stream todos los días y obviamente cuento cosas que me pasaron, como todos mis compañeros”.

Además, reveló una situación que vivió tras la ruptura: “Yo dejé cajas en su casa, hice un video donde muestro todo lo que tenía listo para traerme a Argentina. Cuando fui a buscarlas, nadie me las mandó y la mitad de mis cosas no estaban”.