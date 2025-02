La lapidaria frase de Wanda Nara sobre la presencia de la China Suárez en su casa de Turquía

Tras haber ganado el premio a Mujer del Año en los Europe Best Of Awards , Wanda Nara aprovechó para conectar con sus millones de seguidores a través de un vivo en su cuenta de Instagram .

Durante la transmisión, uno de los usuarios le consultó si pensaba recuperar las cosas que habían quedado en su hogar y si temía que pudieran estar en riesgo con la nueva novia de su ex pareja en la residencia. Wanda respondió: “No las recuperé, siguen ahí, cerca de donde estoy yo. Pero bueno, yo supongo que la gente de buena fe no se queda con lo que no le pertenece”.