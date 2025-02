La contundente prueba que afirma que Wanda Nara arregló la premiación de "Mujer del año" en Turquía

Lo que se dice en estas horas es que la ex de Mauro Icardi , pagó por la distinción, y que este premio, que se vendió como muy prestigioso, sería una farsa, para posicionarla en el país en el que trabaja el futbolista.

Lo cierto es que el fenómeno de las ceremonias de premios “comprados” no es nuevo y aplica tanto para medios radiales, televisivos o bien, famosos, como es el caso de Wanda Nara.

En Puro Show analizaron en profunidad lo sucedido. Fernanda Iglesias fue una de las que dudó de la veracidad del premio : “Me dicen que hay que aplicar para el premio. O sea, vos te tenés que postular. Hay una planilla. Está organizado por una ex Miss Universo y su marido, que es productor”.

image.png Acusan a Wanda Nara de haber pagado por el premio que recibió en Turquía. Web

Consultada por Pochi de Gossipeame, Wanda se apuró en defenderse de las versiones turbias sobre su premio. “Qué postularse si yo no sabía ni si existía este premio. Me enteré cuando me llamaron porque estaba nominada”, dijo en un audio que mandó Kennys Palacios.