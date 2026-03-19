19 de marzo de 2026 - 21:55

Evangelina Anderson reveló el origen de su conflicto con Wanda Nara: "La más codiciada"

En paralelo, también abordó su reciente separación de Martín Demichelis, en una conversación junto a Martín Cirio.

Evangelina Anderson
Por Redacción Espectáculos

Evangelina Anderson volvió a quedar en el centro de la escena al contar detalles desconocidos sobre su histórica tensión con Wanda Nara. La revelación se produjo durante una charla en el streaming de Martín Cirio, donde reconstruyó el inicio del conflicto con la conductora y cómo evolucionó con el paso del tiempo.

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Evangelina Anderson llorando

El origen de una tensión que se arrastra desde hace años

Según relató, el primer cruce indirecto con Wanda se remonta a un encuentro previo a su relación con Maxi López. “Antes de que Wanda conozca a Maxi, lo conozco yo en Ink… había muchos periodistas y Maxi me vino a hablar y no pasó nada”, recordó.

La situación cobró relevancia tiempo después, cuando su exposición mediática creció durante su participación en el programa de Marcelo Tinelli. “Yo estaba en lo de Marcelo Tinelli, en el Bailando, y salí como ‘la soltera más codiciada’… y salió el nombre de Maxi”, explicó. Para ese entonces, el futbolista ya estaba en pareja con Wanda, lo que generó el conflicto.

“Ella pegó el grito en el cielo y me tiró mierd… como ‘cómo se va a fijar en esa chica’”, afirmó Anderson. Frente a esa situación, marcó su postura: “Yo tenía como 20 años… ella me atacaba y yo me defendía”.

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Un vínculo que cambió con el tiempo

Con el paso de los años, la relación entre ambas tomó otro rumbo, impulsada por la cercanía familiar. “Después mi hijo se hizo muy amigo de sus hijos… vivíamos en el mismo edificio. Las nenas van al mismo colegio y se aman. Son como hermanas”, señaló, dejando en evidencia un presente mucho más calmo.

La separación de Demichelis y una mirada introspectiva

En la misma entrevista, Anderson profundizó sobre su ruptura con Demichelis, en un tono más íntimo. “Cuando me separé, se me cayó el mundo encima. Fue una decisión que tomé yo, pero que bueno… ¿cómo explicarte?”, expresó.

La modelo vinculó ese proceso con su mirada espiritual: “Yo creo mucho en Dios, en el universo, en las energías… yo sentí que Dios me sacó la venda de los ojos, y yo con esa venda me até el pelo, y ahora me veo más linda, y menos ciega”.

También hizo referencia a cómo atravesó el momento más difícil: “Yo pensaba que hay cosas peores. Lo primero que pensé es ‘tengo mi familia sana, viva’. Pensás cosas positivas porque son momentos duros”. Finalmente, dejó en claro cuál fue su sostén principal: “Cuando estaba mal me refugiaba en mis hijos”.

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