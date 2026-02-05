Por primera vez en años: la famosa plataforma de streaming que aumentó su precio en Argentina

La plataforma, reconocida por títulos como “Solo Leveling”, “Demon Slayer” y “Chainsaw man” confirmó que las nuevas tarifas entraron en vigencia desde febrero y comenzarán a reflejarse en las suscripciones mensuales a partir del próximo ciclo de facturación posterior al 4 de marzo de 2026 . La decisión llega después de haber eliminado definitivamente el plan gratuito.

Según informó oficialmente la compañía el 2 de febrero, “los precios de suscripción a Crunchyroll aumentan a partir de hoy y se aplicarán al próximo ciclo de facturación después del 4 de marzo de 2026” . El ajuste alcanza a dos de los tres planes mensuales, con una suba general de 2 dólares sobre el valor anterior.

En Argentina , los precios de los planes premium también se actualizaron y quedaron establecidos así:

Los nuevos precios de Crunchyroll

Por qué Crunchyroll aumentó sus tarifas

Desde la empresa justificaron la suba al señalar que buscan seguir expandiendo su catálogo de animé a nivel global y ofrecer “más de lo que los fans aman”. En ese sentido, Crunchyroll también anunció mejoras en los beneficios incluidos en cada plan.

Una de las novedades más destacadas es que el plan Fan ahora permite descargar contenido para verlo sin conexión en un dispositivo, una función que antes estaba limitada a los niveles superiores. Además, se mantiene el acceso sin anuncios y la disponibilidad completa del catálogo.