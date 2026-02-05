5 de febrero de 2026 - 12:36

Por primera vez en años: la famosa plataforma de streaming que aumentó su precio en Argentina

El incremento llegó luego de que cancelaran la suscripción gratuita con publicidad y sumaran algunos beneficios a los usuarios.

Por primera vez en años: la famosa plataforma de streaming que aumentó su precio en Argentina

Por primera vez en años: la famosa plataforma de streaming que aumentó su precio en Argentina

Foto:

IA
Crunchyroll, la popular plataforma de animé, sube sus precios.

Crunchyroll, la popular plataforma de animé, sube sus precios.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

El gobierno de Mendoza presentó una nueva plataforma del Registro Provincial de Emisiones GEI. 

El Gobierno de Mendoza lanzó una plataforma digital para consultar puntos de emisión de gases geolocalizados

Por Redacción Sociedad
teatro en el parque general san martin: daniel quiroga presentara un show de stand up gratis

Teatro en el Parque General San Martín: Daniel Quiroga presentará un show de stand up gratis

Por Redacción Espectáculos

La plataforma, reconocida por títulos como “Solo Leveling”, “Demon Slayer” y “Chainsaw man” confirmó que las nuevas tarifas entraron en vigencia desde febrero y comenzarán a reflejarse en las suscripciones mensuales a partir del próximo ciclo de facturación posterior al 4 de marzo de 2026. La decisión llega después de haber eliminado definitivamente el plan gratuito.

demon-slayer-infinity-222344-1024x576

Crunchyroll sube de precio en Argentina: cuándo se aplica el aumento

Según informó oficialmente la compañía el 2 de febrero, “los precios de suscripción a Crunchyroll aumentan a partir de hoy y se aplicarán al próximo ciclo de facturación después del 4 de marzo de 2026”. El ajuste alcanza a dos de los tres planes mensuales, con una suba general de 2 dólares sobre el valor anterior.

En Argentina, los precios de los planes premium también se actualizaron y quedaron establecidos así:

  • Nivel Fan: $5.199 mensuales
  • Nivel Mega Fan: $.6099 mensuales

Los valores pueden variar según impuestos locales y método de pago.

Los nuevos precios de Crunchyroll
Los nuevos precios de Crunchyroll

Los nuevos precios de Crunchyroll

Por qué Crunchyroll aumentó sus tarifas

Desde la empresa justificaron la suba al señalar que buscan seguir expandiendo su catálogo de animé a nivel global y ofrecer “más de lo que los fans aman”. En ese sentido, Crunchyroll también anunció mejoras en los beneficios incluidos en cada plan.

Una de las novedades más destacadas es que el plan Fan ahora permite descargar contenido para verlo sin conexión en un dispositivo, una función que antes estaba limitada a los niveles superiores. Además, se mantiene el acceso sin anuncios y la disponibilidad completa del catálogo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

nico occhiato filtro cuanto dinero recaudo en dolares luzu en enero y desato el debate

Nico Occhiato filtró cuánto dinero recaudó en dólares Luzu en enero y desató el debate

Por Redacción Espectáculos
La nueva serie de Netflix con un estilo similar a Rápidos y furiosos

Seis capítulos e inspirada en "Rápido y furioso": la serie de Netflix sobre autos, carreras y dramas familiares

Por Redacción Espectáculos
HBO Max cambia la fecha de estreno de El Caballero de los Siete Reinos por el Super Bowl.

Cambio urgente: cuándo se estrena el capítulo 4 de "El Caballero de los Siete Reinos" en HBO Max

Por Redacción Espectáculos
La serie romántica de netflix que es furor en la plataforma. 

Con 40 capítulos: la serie de Netflix que combina médicos, romance y fantasmas del pasado

Por Redacción Espectáculos