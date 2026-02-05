Oscar Giunta en Mendoza: el mejor baterista del país prepara un febrero lleno de actividades en la provincia

¿Qué siente Oscar Giunta cada vez que vuelve a Mendoza? " Es una alegría inmensa ", dice el baterista . Pero matiza: "Esto no es una mera gira para mí, sino que es un eterno reencuentro con mis raíces, mi lugar en el mundo y con todo un inmenso público que se ha ido renovando con el correr de las décadas de manera permanente, gracias a haber mantenido una agenda frecuente de conciertos y actividades acá durante más de tres décadas".

Y ahí desliza una verdad absoluta: él es de esos artistas que, pese a navegar el mundo entero, nunca corta el cordón con el pago. Multipremiado, aplaudido en todas las latitudes y dueño de un virtuosismo alucinante cada vez que toma las baquetas, Giunta es sencillamente un enamorado de Mendoza, y especialmente de su Guaymallén natal. Desde que apareció tocando con apenas 7 años en el programa de Sergio Velasco Ferrero (en Canal 11 de Buenos Aires) no paró más: tocó con todos y, claro, todos quisieron tocar con él. De Malosetti a Herbie Hancock, pasando por giras y grabaciones junto a pesos pesados como Luis Salinas o Paquito D'Rivera, además de medio mapa del jazz argentino, desde donde le llueven los elogios. “Es el mejor batero del país”, dicen otros. Y lo es.

Nos cuenta: "Objetivamente, estoy acá desde el día de mi cumpleaños, 13 de enero, y fue hermoso celebrar y almorzar con mi familia en Buenos Aires ¡y después venir acá y cenar con mi familia de Mendoza por la noche!", se emociona. "La mayor parte de mi familia está acá en Mendoza por parte de madre y padre, así que tengo parentela por Maipú, Rodeo de la Cruz, San José, Guaymallén, Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras y más allá también".

Pero este 2026 empieza de una forma especial. Auspiciado por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, Giunta encara un febrero atípico: ya tiene reservado en su agenda un mes entero de actividades en Mendoza, que incluirán zapadas con distintos ensambles, masterclasses, streamings, grabaciones y "un largo etcétera", como nos dice.

"Este periplo comenzó el 15 de enero con un gran concierto a sala llena en el Viña Rock Café del gran Mark Young, con un quinteto de jazz a mi nombre, e integrado por algunos de los grandes músicos de jazz y la música instrumental de Mendoza como son Sebastian Kusselman (guitarra), Mauro Biancinelli (saxo tenor), Juan Emilio Cucchiarelli (piano) y Facundo Ponce (contrabajo). Yo estuve aportando lo mío desde la batería", dice con modestia sobre ese primer encuentro, que anticipó la masterclass que siguió dos días después.

oscar romulex-08542 Gentileza: @g.e.r_quiroga (Instagram).

"Ya febrero comenzó con una sesión de grabación junto a un gran músico panameño radicado en Mendoza, Rómulo Herrera, flautista, con quien estuvimos registrando una sesión a dúo y donde quedó registro de una química alucinante, que verá la luz muy pronto, en audio y video", adelanta sobre esa grabación. Pero tranquilos, melómanos: hay Oscar Giunta para rato (ver más abajo).

-Siempre te vemos con proyectos nuevos, compartiendo (y probando) sonidos con nuevos ensambles...

-Los dúos son un formato muy interesante, que me tiene sumamente entusiasmado. Ya hacia fines de 2025 habíamos registrado en Buenos Aires un álbum a dúo con el saxofonista chileno radicado en Amberes (Bélgica), Marcelo Moncada y en este mes de febrero se viene el registro de otra sesión de grabación acá en Mendoza junto a una gran saxofonista y flautista llamada Mixtlán Salomón Arjona. Con ella vamos a estar registrando un particular crossover entre Flamenco y Jazz con formato dúo. Esto se va a registrar en los estudios Club Eme de mi primo, el gran Marcelo Camarda Giunta, guitarrista de Parió La Choca, pero además es un gran técnico de sonido y mezcla en estudios y en vivo.

-Una de tus actividades son las masterclasses. ¿Sentís que tenés un deber de pasar tu experiencia a los músicos mendocinos?

-Es cierto: Durante muchas de mis giras de conciertos, mis actividades paralelas durante las giras itinerantes están relacionadas con masterclasses de mi especialidad para distintas universidades, escuelas de música o espacios privados, lecciones particulares o individuales y grabaciones. Es muy gratificante y motivo de orgullo para mí hacerlo también acá en Mendoza, por obvias razones. ¡Y doblemente gratificado me siento de ser recibido en mi amada provincia natal por tanto público, bateristas y curiosos, con tanta avidez, entusiasmo y cariño!

oscar romulex-08526 Gentileza: @g.e.r_quiroga (Instagram).

-Imagino que, más que la técnica, lo más importante es la cuestión interpretativa. ¿Se puede enseñar el jazz o hay una magia intransferible?

-Los métodos son transferibles, los procedimientos también (esto incluye el instar a los bateristas en ciernes al dominio de la técnica mediante la practica psicomotriz). El jazz en general, como toda música hoy, posee una metodología, ciencia y teoría prolífica y profusa. Desde esta perspectiva, no debe haber un momento más óptimo para estudiar música o cualquier disciplina, que el de hoy. Ahora, lo que usualmente se llama "Magia" es primordialmente el fruto de la experiencia en la consumación y cristalización del hecho consumado de hacer música a través de centenares, miles de conciertos, giras, grabaciones... Se trata primordialmente de un gran triángulo uniforme, en el cual el aprendizaje de la teoría, la ciencia y la mecánica se complementan con la experiencia de ponerlo en práctica en tiempo real en un ritual de música compartida con otros músicos, y también con el hecho de oír mucha música en los géneros que vos desees profundizar, para así tomar referencias y referentes de manera conciente e inconciente. Todo esto es "tarea para el hogar" de los músicos en general, y forma parte del trabajo puertas para adentro que debemos consumar. En el momento de hacer música en tiempo real, todo proceso consciente respecto a "cuan difícil es hacer lo que haces" queda absolutamente afuera, y lo que debe brindarse es lo más elevado del espíritu humano. Esa es "la magia". Y ese es el verdadero mensaje.

-¿Es un camino individual o colectivo?

-Lo más importante en el mundo de hoy, tan plagado de odios, separatismos y pretextos ridículos para llevar adelante intereses espurios, es apuntar desde cada ámbito a la consolidación de espacios comunes donde las artes y la ciencias integren a las personas de todo el mundo desde el amor y las pasiones que cada cual lleva consigo dentro de su corazón. Es una revolución silenciosa, respetuosa, pero contundente y poderosa. Gran parte del "mensaje" al que hice referencia, se avizora cuando uno mental y espiritualmente revisita sus inicios y percibe claramente la alegría, el entusiasmo y el amor que eso que tanto amas despertó en vos. Se trata de un camino único y recto, vertical y hacia las estrellas.

IMG-20260121-WA0037

-¿Y cómo sigue tu año?

- A mi regreso a Buenos Aires, el 28 de febrero, me voy directamente desde el aeropuerto al Icónico Thelonious Club de Palermo para un concierto en doble función esa misma noche. Ya a partir del 2 de marzo iniciamos ensayos para el Gran Concierto del día 6 en homenaje al Gran Lalo Schiffrin, compositor excepcional de muchísimas de las bandas sonoras del cine de Hollywood. Tuve el honor de ser convidado en vida por él mismo para tocar este repertorio bajo su batuta y como invitado estelar, con dos conciertos en el Luna Park de Buenos Aires y el Orfeo Superdomo de Córdoba, junto a la Orquesta del Teatro Colón y la sinfónica de Córdoba. En este 2026 he sido nuevamente honrado con la convocatoria como solista invitado especial junto al trompetista cubano Arturo Sandoval y una serie de artistas argentinos de relieve, más la Orquesta Sinfónica Nacional. Esto va a ser en el Palacio Libertad (ex CCK). El 29 de marzo vamos a presentar oficialmente el álbum "Siempre hay más" , de Argentum Jazz Quinteto, uno de los grupos que co-lidero. Esto será en el Anfiteatro del Parque Centenario de Ciudad de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita. El año continúa fuerte con conciertos, giras, masterclass y grabaciones por todo Argentina y países del mundo, con mis proyectos solistas .

Un febrero con el mejor baterista argentino

Giunta prepara un mes cargado de actividades. Este viernes 6 y el sábado 7 de febrero, se presenta en formato de trío junto a Juampy Juárez en guitarra y Milton Arias, con dos conciertos consecutivos en Hendrix Música. El primero será el viernes en la sede de San Rafael, ubicada en Mitre 321, y el segundo el sábado en Ciudad de Mendoza, en Belgrano 1415. Para ambas fechas, las reservas se realizan vía WhatsApp al +54 9 260 443 8904.

El lunes 9 de febrero estará dedicado al formato audiovisual. En los estudios de Club Eme Record, en Jesús Nazareno, Guaymallén, se realizará una sesión de streaming que combinará entrevista y música en vivo. Además, Giunta formará parte del podcast de Parió la Choca, de la mano de Marcelo Camarda y el Pepe. El material podrá verse en los próximos días a través de las redes de Club Eme Estudio (@clubemerecord).

IMG-20260122-WA0044

La actividad se expande luego a otras provincias. San Luis capital recibirá el jueves 12 y viernes 13 de febrero una masterclass de batería a cargo de Oscar Giunta, que incluirá también un concierto, con más detalles a anunciarse en breve en las redes del baterista.

Mendoza vuelve a entrar en escena el sábado 14 de febrero con un concierto en Antü Espacio de Lectura, dentro del complejo La Barraca Mall, en Las Cañas 1833, Dorrego. Allí se presentará un cuarteto integrado también por Agustín Leal en guitarra, Mauro Bianchinelli en saxo tenor y Felo Barbosa en contrabajo. Las reservas se realizan por WhatsApp al +54 9 261 252 6029.

La gira continúa en San Juan los días martes 17 y miércoles 18 de febrero, con conciertos y una nueva masterclass de batería, nuevamente con detalles a confirmarse. Apenas un día después, el jueves 19, Giunta participará como músico invitado en el streaming “La Jam de Hendrix”, producido por @lajamok, desde Mendoza.

Y como broche, el viernes 27 de febrero tendrá lugar un concierto despedida —al menos por ahora— de Mendoza, en Viña Rock Café (Perú y General Paz).