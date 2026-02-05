5 de febrero de 2026 - 12:38

Seis capítulos e inspirada en "Rápido y furioso": la serie de Netflix sobre autos, carreras y dramas familiares

La atractiva producción sigue la vida de tres corredores de autos con objetivos personales muy distintos.

La nueva serie de Netflix con un estilo similar a Rápidos y furiosos

La nueva serie de Netflix con un estilo similar a "Rápidos y furiosos"

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Netflix suma a su catálogo una nueva serie que apuesta a la adrenalina, los autos de alta gama y los conflictos familiares, con un espíritu que viaja a toda velocidad directamente al universo de “Rápido y Furioso ”. La producción italiana sigue a tres corredores en seis capítulos de rápida combustión.

Leé además

La serie romántica de netflix que es furor en la plataforma. 

Con 40 capítulos: la serie de Netflix que combina médicos, romance y fantasmas del pasado

Por Redacción Espectáculos
La nueva película de Netflix sobre explotación infantil. 

En Netflix: llegó la nueva película de clasificación restringida sobre explotación infantil

Por Redacción Espectáculos

“Motorvalley” es la serie que propone un drama intenso ambientado en el competitivo mundo del automovilismo profesional. La producción fue creada por Francesca Manieri, Gianluca Bernardini y Matteo Rovere.

De qué trata la serie "Motorvalley" en Netflix

"Motorvalley" se centra en Elena Dionisi, heredera de un poderoso imperio automovilístico que debe luchar por recuperar su lugar dentro de la empresa familiar. Tras ser desplazada por su hermano, decide empezar de cero y formar un nuevo equipo de carreras capaz de competir al más alto nivel.

Embed - Motorvalley | Official Trailer | Netflix

Para lograrlo, suma a dos figuras clave: Blu, una joven piloto talentosa, impulsiva y temeraria, cuya vida gira en torno a la velocidad; y Arturo, un ex corredor legendario que abandonó las pistas tras un accidente traumático y ahora enfrenta el regreso más difícil de su carrera.

Juntos compiten en el Campeonato Italiano de Gran Turismo (GT), un circuito tan exigente como despiadado. Mientras las rivalidades crecen dentro y fuera de la pista, el equipo descubre que sus conflictos personales pueden ser más destructivos que cualquier choque a alta velocidad.

Cuándo se estrena "Motorvalley" en Netflix

La serie llega a Netflix el martes 10 de febrero, con una primera temporada que promete conquistar a los fanáticos de las historias de autos, competencia extrema y dramas familiares cargados de tensión.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

todas las peliculas de james bond ya estan en netflix: en que orden hay que verlas

Todas las películas de James Bond ya están en Netflix: en qué orden hay que verlas

Por Redacción
La nueva serie de Netflix, un K-drama que engancha desde el primer capítulo. 

Con 12 episodios: el K-drama de amor moderno que arrasa en Netflix y responde una pregunta trascendental

Por Redacción Espectáculos
Netflix suma una nueva producción de Stranger Things, con los personajes originales pero animados. 

Spin-off animado de "Stranger Things": cómo es y cuándo se estrena en Netflix

Por Redacción Espectáculos
BTS transmitirá su regreso a los escenarios en vivo a través de Netflix. 

"BTS: el comeback" en vivo por Netflix: cuándo y a qué hora verlo en Argentina

Por Redacción Espectáculos