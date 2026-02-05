Seis capítulos e inspirada en "Rápido y furioso": la serie de Netflix sobre autos, carreras y dramas familiares

Netflix suma a su catálogo una nueva serie que apuesta a la adrenalina, los autos de alta gama y los conflictos familiares, con un espíritu que viaja a toda velocidad directamente al universo de “Rápido y Furioso ”. La producción italiana sigue a tres corredores en seis capítulos de rápida combustión.
“Motorvalley” es la serie que propone un drama intenso ambientado en el competitivo mundo del automovilismo profesional. La producción fue creada por Francesca Manieri, Gianluca Bernardini y Matteo Rovere.
"Motorvalley" se centra en Elena Dionisi, heredera de un poderoso imperio automovilístico que debe luchar por recuperar su lugar dentro de la empresa familiar. Tras ser desplazada por su hermano, decide empezar de cero y formar un nuevo equipo de carreras capaz de competir al más alto nivel.
Para lograrlo, suma a dos figuras clave: Blu, una joven piloto talentosa, impulsiva y temeraria, cuya vida gira en torno a la velocidad; y Arturo, un ex corredor legendario que abandonó las pistas tras un accidente traumático y ahora enfrenta el regreso más difícil de su carrera.
Juntos compiten en el Campeonato Italiano de Gran Turismo (GT), un circuito tan exigente como despiadado. Mientras las rivalidades crecen dentro y fuera de la pista, el equipo descubre que sus conflictos personales pueden ser más destructivos que cualquier choque a alta velocidad.
La serie llega a Netflix el martes 10 de febrero, con una primera temporada que promete conquistar a los fanáticos de las historias de autos, competencia extrema y dramas familiares cargados de tensión.