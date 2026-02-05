Seis capítulos e inspirada en "Rápido y furioso": la serie de Netflix sobre autos, carreras y dramas familiares

La atractiva producción sigue la vida de tres corredores de autos con objetivos personales muy distintos.

La nueva serie de Netflix con un estilo similar a "Rápidos y furiosos"

Netflix suma a su catálogo una nueva serie que apuesta a la adrenalina, los autos de alta gama y los conflictos familiares, con un espíritu que viaja a toda velocidad directamente al universo de “Rápido y Furioso ”. La producción italiana sigue a tres corredores en seis capítulos de rápida combustión.

“Motorvalley” es la serie que propone un drama intenso ambientado en el competitivo mundo del automovilismo profesional. La producción fue creada por Francesca Manieri, Gianluca Bernardini y Matteo Rovere.

La historia se centra en tres personajes que encuentran en las pistas una forma de escapar de sus propios fantasmas. Elena, Arturo y Blu llegan al automovilismo por motivos distintos, pero todos comparten una misma obsesión: ganar, aun cuando el costo personal sea demasiado alto.

De qué trata la serie "Motorvalley" en Netflix "Motorvalley" se centra en Elena Dionisi, heredera de un poderoso imperio automovilístico que debe luchar por recuperar su lugar dentro de la empresa familiar. Tras ser desplazada por su hermano, decide empezar de cero y formar un nuevo equipo de carreras capaz de competir al más alto nivel.

Para lograrlo, suma a dos figuras clave: Blu, una joven piloto talentosa, impulsiva y temeraria, cuya vida gira en torno a la velocidad; y Arturo, un ex corredor legendario que abandonó las pistas tras un accidente traumático y ahora enfrenta el regreso más difícil de su carrera.