De estrellas infantiles a grandes tragedias: por qué estas 3 actrices desaparecieron de Hollywood

Lejos de un retiro voluntario de las cámaras, estrellas como Skye McCole Bartusiak y Amanda Peterson fallecieron por sobredosis accidentales de fármacos.

El cine suele inmortalizar rostros que, tras un éxito masivo, parecen esfumarse de la noche a la mañana. Sin embargo, detrás del silencio mediático de estrellas como la pequeña de El Patriota o la protagonista de Can't Buy Me Love, se esconden muertes prematuras provocadas por accidentes con medicamentos que truncaron sus prometedoras carreras.

La industria de Hollywood ha sido testigo de trayectorias que se apagan en su mejor momento. Skye McCole Bartusiak, quien conmovió a millones como la hija menor de Mel Gibson en el drama épico El Patriota, es uno de los casos más recordados. A pesar de su talento innato, su vida terminó el 3 de julio de 2014, cuando fue hallada sin vida en su domicilio con apenas 21 años.

La trágica realidad de Skye McCole Bartusiak y Amanda Peterson La investigación posterior confirmó que la causa del deceso de Bartusiak fue una sobredosis accidental de medicamentos, una noticia que dejó en shock a sus seguidores años después de su pico de fama. Su ausencia prolongada no fue una elección personal de alejarse de las cámaras para llevar una vida normal, sino una fatalidad que la medicina forense tuvo que desentrañar para darle un cierre a su historia pública.

image Un fenómeno similar ocurrió con Amanda Peterson. Ícono de las comedias adolescentes de los años 80 por su papel protagónico en Can't Buy Me Love, Peterson desapareció misteriosamente de la vida pública tras sus primeros grandes éxitos. Durante décadas, circularon rumores sobre su paradero y su posible retiro en el anonimato, hasta que el 3 de julio de 2015 fue encontrada muerta en su casa a los 43 años.

El peso de la fama y los accidentes con fármacos Al igual que en el caso de Bartusiak, el fallecimiento de Peterson se vinculó a una sobredosis accidental de drogas. Esta coincidencia de causas pone de relieve la vulnerabilidad de las estrellas que, lejos de la protección de los grandes estudios o de un entorno de contención, enfrentan crisis personales o de salud en la soledad de sus hogares sin que el público llegue a enterarse a tiempo.

Embed - 3 actrices que nunca volviste a ver porque fallecieron. Brittany Murphy completa esta tríada de promesas truncadas. Conocida por éxitos generacionales como Clueless y 8 Mile, Murphy era descrita por la crítica y sus colegas como una estrella en ascenso con un encanto natural que traspasaba la pantalla. Su partida temprana no solo dejó proyectos inconclusos, sino que alimentó la curiosidad de una audiencia que, gracias a las plataformas digitales, hoy redescubre sus mejores interpretaciones. Estas actrices dejaron un legado que sobrevive a sus propias tragedias personales. Mientras sus películas sigan disponibles para las nuevas generaciones, sus rostros continuarán presentes en la memoria colectiva, aunque la realidad detrás de sus ausencias sea mucho más amarga y definitiva de lo que el gran público imaginó durante años.