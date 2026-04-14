14 de abril de 2026 - 12:19

Ya graban "Viudas Negras 2": esta es la inesperada actriz que estará con Malena Pichot y Pilar Gamboa

HBO Max y TNT revelaron las primeras fotos del set, con elenco nuevo y un barrio distinto de escenario principal.

la nueva actriz que se suma a Malena Pichot y Pilar Gamboa en Viudas negras

la nueva actriz que se suma a Malena Pichot y Pilar Gamboa en "Viudas negras"

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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En esta nueva etapa, la serie suma nombres fuertes a su elenco: entre ellos, Carina Zampini, cuya incorporación genera expectativa entre los seguidores de la historia. La actriz es conocida por protagonizar telenovelas dramáticas de la tarde. A ella se incorpora Luis Ziembrowski.

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Arrancó el rodaje de “Viudas Negras” con Carina Zampini

El anuncio se realizó a través de las redes sociales oficiales de TNT, donde la producción adelantó el tono de lo que se viene: “Volvimos, negri. Cambiamos de barrio, pero no de negocio”, en referencia a los nuevos conflictos que atravesarán las protagonistas.

Malena Pichto en el set de grabación de "Viudas negras".
Malena Pichot en el set de grabación de

Malena Pichot en el set de grabación de "Viudas negras".

Tras el éxito de la primera temporada, la trama retomará la vida de estas dos amigas marcadas por decisiones del pasado que siguen teniendo consecuencias. En esta ocasión, la historia se trasladará al barrio porteño de Recoleta.

Elenco completo y nuevos personajes

Además de Pichot y Gamboa, la segunda temporada contará con un elenco amplio que incluye a Marina Bellati, Georgina Barbarossa, Alan Sabbagh, Monna Antonópulos, Paula Grinszpan, Fernanda Callejón, Julián Lucero, Mónica Raiola, Noralih Gago, Minerva Casero y Agustina Tremari.

Pilar Gamboa en el set de grabación de "Viudas negras".
Pilar Gamboa en el set de grabación de

Pilar Gamboa en el set de grabación de "Viudas negras".

La llegada de figuras como Zampini y Ziembrowski refuerza la apuesta de la producción, que busca ampliar el universo de la serie con nuevos personajes y conflictos.

Cuántos capítulos tendrá Viudas Negras 2 y fecha de estreno

Según trascendió, la segunda temporada estará conformada por ocho episodios, que se podrán ver a través de Flow en formato on demand.

Aunque todavía no hay una fecha de estreno confirmada, todo indica que los nuevos capítulos podrían llegar hacia finales de este año.

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