Ya graban "Viudas Negras 2": esta es la inesperada actriz que estará con Malena Pichot y Pilar Gamboa

HBO Max y TNT revelaron las primeras fotos del set, con elenco nuevo y un barrio distinto de escenario principal.

la nueva actriz que se suma a Malena Pichot y Pilar Gamboa en "Viudas negras"

El universo de “Viudas Negras: P*tas y Chorras” vuelve a tomar impulso. TNT Latinoamérica, junto a Flow, confirmó el inicio del rodaje de la segunda temporada y compartió las primeras imágenes oficiales, protagonizada por Malena Pichot y Pilar Gamboa. Junto a ella se suma una nueva actriz de renombre.

En esta nueva etapa, la serie suma nombres fuertes a su elenco: entre ellos, Carina Zampini, cuya incorporación genera expectativa entre los seguidores de la historia. La actriz es conocida por protagonizar telenovelas dramáticas de la tarde. A ella se incorpora Luis Ziembrowski.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TNT America Latina (@tntlatam) Arrancó el rodaje de “Viudas Negras” con Carina Zampini El anuncio se realizó a través de las redes sociales oficiales de TNT, donde la producción adelantó el tono de lo que se viene: “Volvimos, negri. Cambiamos de barrio, pero no de negocio”, en referencia a los nuevos conflictos que atravesarán las protagonistas.

Malena Pichto en el set de grabación de "Viudas negras". Malena Pichot en el set de grabación de "Viudas negras". gentileza Tras el éxito de la primera temporada, la trama retomará la vida de estas dos amigas marcadas por decisiones del pasado que siguen teniendo consecuencias. En esta ocasión, la historia se trasladará al barrio porteño de Recoleta.

Elenco completo y nuevos personajes Además de Pichot y Gamboa, la segunda temporada contará con un elenco amplio que incluye a Marina Bellati, Georgina Barbarossa, Alan Sabbagh, Monna Antonópulos, Paula Grinszpan, Fernanda Callejón, Julián Lucero, Mónica Raiola, Noralih Gago, Minerva Casero y Agustina Tremari.