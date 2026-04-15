Crisis en Paramount+: la nueva película de "Avatar: The Last Airbender" fue filtrada meses antes del estreno

El filme animado de Paramount+ sufrió una filtración el último fin de semana, meses antes del estreno previsto para octubre.

El universo de las Cuatro Naciones atraviesa uno de sus momentos más críticos fuera de la ficción. La esperada película "Avatar: Aang, The Last Airbender", que marcaría el regreso de Aang y el Equipo Avatar en formato cinematográfico para la plataforma Paramount+, fue filtrada de forma completa en internet este fin de semana, a seis meses de su estreno oficial previsto para el 9 de octubre de 2026.

Lo que prometía ser un evento global para los fanáticos de "Avatar: The Last Airbender" se transformó en una crisis de ciberseguridad para Nickelodeon y sus socios de producción. La filtración no solo dejó al descubierto la película terminada, sino también años de trabajo de cientos de artistas, además de detalles clave de la trama y un elenco de voces que se mantenía en absoluto secreto.

Cómo fue la filtración El material comenzó a circular en redes sociales y sitios de torrents, generando una rápida reacción por parte del estudio, que activó mecanismos de eliminación de contenido mediante reclamos de copyright. Aun así, fragmentos del filme lograron viralizarse antes de ser dados de baja.

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Según trascendió, el incidente se originó en la red social X, donde un usuario aseguró haber recibido por error el archivo completo de la película vía correo electrónico. Aunque en un primer momento la versión parecía inverosímil, la circulación de clips reales encendió las alarmas dentro de la industria. Desde la producción apuntan ahora a una posible brecha en los servidores o a una negligencia grave en la cadena de envío de materiales entre equipos de edición y postproducción.