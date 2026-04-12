Con 7 capítulos en streaming: la serie con Kate Winslet que tiene 95% de aprobación y es furor

Con un 95% de aprobación crítica, este drama criminal de HBO Max permite resolver un asesinato junto a la detective Mare Sheehan en menos de lo que dura un viaje.

Kate Winslet se luce en su papel de detective en esta serie que fue un éxito en el mundo del streaming.

En medio de la constante ola de estrenos en el streaming, una ficción de 2021 se mantiene como la recomendación imbatible para los amantes del suspenso. Mare of Easttown, protagonizada por Kate Winslet, ofrece una trama policial sólida y profundamente humana que puede completarse en menos de siete horas.

Marianne "Mare" Sheehan es una detective de un pequeño pueblo de Pensilvania que debe investigar el asesinato de una joven madre adolescente y la desaparición de otra chica. Mientras la comunidad se desmorona, Mare lidia con tragedias familiares propias, un divorcio y la presión de un caso que todos esperan que resuelva para redimirse.

image Un retrato humano entre desapariciones y crímenes La clave de este thriller rural es su protagonista rota y cansada, interpretada por la oscarizada Kate Winslet. A diferencia de otros policiales genéricos, aquí los silencios tienen un peso emocional y cada sospechoso cuenta con un motivo real para serlo. La serie logra equilibrar la investigación criminal con los conflictos de una familia que lucha por mantenerse a flote.

El elenco secundario refuerza la calidad de la producción con figuras como Evan Peters, quien interpreta al detective Colin Zabel, y Jean Smart como la madre de la protagonista. La dirección de Craig Zobel, conocido por su trabajo en The Leftovers, asegura un ritmo que mantiene al espectador pegado al sofá desde el primer episodio hasta el desenlace.

image Una serie galardonada Desde su estreno original en abril de 2021, la obra creada por Brad Ingelsby ha cosechado una puntuación promedio de 8,4 en IMDB y múltiples premios Emmy y Globos de Oro. Su formato de temporada única, compuesta por siete capítulos de sesenta minutos, la convierte en la opción perfecta para quienes buscan historias cerradas y adictivas.