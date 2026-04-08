Disney+ pone fecha: regresa a streaming la secuela de una de las mejores distopías jamás creadas

La adaptación televisiva sitúa la trama apenas cuatro años después del final de la historia original, a diferencia de los quince años que transcurren en la novela.

Para los fanáticos de la República de Gilead, la espera terminó. Disney+ estrena este 8 de abril la serie "Los testamentos", una producción de diez episodios que funciona como secuela directa de la exitosa "El cuento de la criada". Basada en la novela homónima de Margaret Atwood que ganó el premio Booker en 2019, la ficción retoma el hilo de una de las mejores distopías de la última década.

Aunque la serie original finalizó recientemente, el interés por el destino de sus personajes sigue intacto. La historia de June, la mujer obligada a procrear en un estado totalitario, dejó una huella profunda en la cultura popular. Ahora, el foco se traslada a la siguiente generación, manteniendo el tono asfixiante y crítico que caracteriza a la obra de Atwood.

Embed - Los Testamentos: De las hijas de Gilead | Tráiler Subtitulado | Disney+ Cambios en el tiempo y el regreso de personajes clave Una de las mayores sorpresas para los lectores es el ajuste en la línea temporal. Mientras que en el libro la historia transcurre 15 años después de los hechos originales, la adaptación de Disney+ sitúa la acción apenas tres o cuatro años después. Este cambio permite una conexión más inmediata con los eventos que el público vio en la sexta temporada de la serie anterior.

Chase Infinity asume el rol protagónico como Hannah, la hija de June, quien dentro de Gilead ha sido renombrada como Agnes. El relato también sigue a Daisy, interpretada por Lucy Halliday, una joven que vive en Canadá y representa la visión externa del conflicto. La presencia de la juventud es el motor narrativo de esta entrega, mostrando cómo es crecer bajo las estrictas leyes de un sistema patriarcal extremo.

image La actriz de "El Cuento de la Criada" que vuelve para "Los Testamentos" El vínculo con la serie original se mantiene firme gracias al regreso de Ann Dowd como la Tía Lydia. Este personaje, encargado de vigilar e instruir a las Criadas, vuelve a ser fundamental en la trama, aportando la cuota necesaria de tensión y oscuridad. Por el momento, Elisabeth Moss participa únicamente como productora ejecutiva, sin una confirmación oficial sobre su aparición frente a cámara como June.