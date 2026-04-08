Sin azúcar, ni harina y sin horno: cómo hacer cómo hacer un budín de coco esponjoso y liviano

Es una opción liviana y con pocos ingredientes que hace a esta receta la más elegida por quienes buscan cuidar su alimentación y no tienen mucho tiempo.

Esta receta sin azúcar ni harina, es perfecta para no privarse de los mejores sabores y cuidar la alimentación.

Ideal para quienes buscan una opción dulce, liviana y sin harinas, este budín de coco saludable es una alternativa perfecta para el desayuno, la merienda o un antojo sin culpa. Además, dentro de las recetas de comida con pocos ingredientes, es una de las más buscadas por quienes siguen una alimentación cuidada.

Este budín no lleva ni harina ni azúcar refinada, lo que lo convierte en una opción apta para celíacos (si el polvo de hornear es libre de gluten) y personas que evitan los edulcorantes tradicionales.

Recetas Esta receta sin azúcar ni harina, es perfecta para no privarse de los mejores sabores y cuidar la alimentación. Web Ingredientes 2 bananas maduras.

maduras. 3 huevos.

Media taza de coco rallado.

Media taza de ricota magra o yogur griego sin azúcar.

1 cucharadita de polvo para hornear.

Endulzante a gusto (stevia, eritritol o maple sin azúcar). Recetas Esta receta sin azúcar ni harina, es perfecta para no privarse de los mejores sabores y cuidar la alimentación. Web Paso a paso: cómo preparar un budín saludable con coco en pocos minutos Pisá las bananas en un bol hasta que estén bien deshechas. Luego agregá los huevos y mezclá con tenedor o espátula. Sumá la ricota o yogur, el coco rallado, el polvo de hornear y el endulzante. Integrar todo de manera simple, en frío. Engrasá una budinera de 18 a 24 cm. Si querés darle un toque especial, sumá una base de caramelo sin azúcar y espolvoreá un poco de coco rallado. Volcá la mezcla en el molde y cociná según el método que tengas a mano: Airfryer : 25 minutos a 160°C (sin precalentar)

: 25 minutos a 160°C (sin precalentar) Horno : 20 minutos a 180°C

: 20 minutos a 180°C Microondas: 7 a 8 minutos a potencia máxima Este budín de coco es perfecto para quienes quieren algo dulce pero sin excesos. Es liviano, fácil de hacer y muy versátil. Podés guardarlo en la heladera por 3 a 4 días o congelarlo en porciones individuales.