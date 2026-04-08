8 de abril de 2026 - 11:03

Sin azúcar, ni harina y sin horno: cómo hacer cómo hacer un budín de coco esponjoso y liviano

Es una opción liviana y con pocos ingredientes que hace a esta receta la más elegida por quienes buscan cuidar su alimentación y no tienen mucho tiempo.

Esta receta sin azúcar ni harina, es perfecta para no privarse de los mejores sabores y cuidar la alimentación.

Esta receta sin azúcar ni harina, es perfecta para no privarse de los mejores sabores y cuidar la alimentación.

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Por Alejo Zanabria

Ideal para quienes buscan una opción dulce, liviana y sin harinas, este budín de coco saludable es una alternativa perfecta para el desayuno, la merienda o un antojo sin culpa. Además, dentro de las recetas de comida con pocos ingredientes, es una de las más buscadas por quienes siguen una alimentación cuidada.

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Este budín no lleva ni harina ni azúcar refinada, lo que lo convierte en una opción apta para celíacos (si el polvo de hornear es libre de gluten) y personas que evitan los edulcorantes tradicionales.

Recetas
Esta receta sin azúcar ni harina, es perfecta para no privarse de los mejores sabores y cuidar la alimentación.

Esta receta sin azúcar ni harina, es perfecta para no privarse de los mejores sabores y cuidar la alimentación.

Ingredientes

  • 2 bananas maduras.
  • 3 huevos.
  • Media taza de coco rallado.
  • Media taza de ricota magra o yogur griego sin azúcar.
  • 1 cucharadita de polvo para hornear.
  • Endulzante a gusto (stevia, eritritol o maple sin azúcar).
Recetas
Esta receta sin azúcar ni harina, es perfecta para no privarse de los mejores sabores y cuidar la alimentación.

Esta receta sin azúcar ni harina, es perfecta para no privarse de los mejores sabores y cuidar la alimentación.

Paso a paso: cómo preparar un budín saludable con coco en pocos minutos

  1. Pisá las bananas en un bol hasta que estén bien deshechas. Luego agregá los huevos y mezclá con tenedor o espátula. Sumá la ricota o yogur, el coco rallado, el polvo de hornear y el endulzante.
  2. Integrar todo de manera simple, en frío.
  3. Engrasá una budinera de 18 a 24 cm. Si querés darle un toque especial, sumá una base de caramelo sin azúcar y espolvoreá un poco de coco rallado.
  4. Volcá la mezcla en el molde y cociná según el método que tengas a mano:
  • Airfryer: 25 minutos a 160°C (sin precalentar)
  • Horno: 20 minutos a 180°C
  • Microondas: 7 a 8 minutos a potencia máxima

Este budín de coco es perfecto para quienes quieren algo dulce pero sin excesos. Es liviano, fácil de hacer y muy versátil. Podés guardarlo en la heladera por 3 a 4 días o congelarlo en porciones individuales.

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