Día de la Empanada: se venden 10 millones de unidades por día en Argentina; el ránking de las favoritas

El ránking de los sabores más pedidos y cuál es la más rica según la prestigiosa guía TasteAtlas.

Día de la Empanada: los argentinos consumen 10 millones de unidades por día y una es la favorita.

Cada 8 de abril, el país rinde homenaje a la empanada, un plato que ocupa el tercer lugar entre los alimentos más consumidos por los argentinos y el segundo lugar en los ránkings de las apps de delivery, superado únicamente por la pizza.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Andes Diario (@losandesdiario) Según datos de la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (Apyce), la cifra de consumo es impactante: se venden 10 millones de unidades diarias. Este cálculo surge de la venta industrial de tapas, a lo que habría que sumar la incalculable producción casera que se realiza en los hogares de todo el país.

Empanadas Se consumen más de 10 millones de unidades diarias. Web El Ránking: ¿Cuáles son las favoritas? Aunque cada lugar defiende su receta, los gustos a nivel nacional muestran una clara inclinación por los clásicos. De acuerdo con Noticias Argentinas, el podio de sabores está compuesto de la siguiente manera:

Carne suave (20%)

Jamón y queso (19%)

Pollo (11%)

Carne cortada a cuchillo (10%)

Humita (7%)

Verduras (6%)

Roquefort con jamón (5%)

Carne picante (5%)

Capresse (5%)

Cebolla (4%)

Calabaza (4%)

Cheeseburger (4%) La tucumana, en la cima del mundo En ránking global de TasteAtlas de especialidades regionales, la empanada tucumana fue consagrada como la mejor empanada del mundo, con una calificación de 4,4 sobre 5.

empanadas tucumanas Empanadas tucumanas. La guía destacó su técnica artesanal: carne cortada a cuchillo, cebolla, huevo duro y los condimentos típicos de la región, envueltos en una masa horneada que conserva su jugosidad.