Cheesecake de chocolate: receta sin horno, un componente secreto y con un toque final irresistible

Con pocos ingredientes y una cocción corta, esta opción casera sirve para resolver una merienda simple, sabrosa y liviana.

Esta receta saludable es la solución a muchos dolores de cabezas.

La cocinera e influencer argentina, Paulina Cocina, compartió una receta en instagram que se volvió viral: su cheesecake de chocolate sin horno, que se resuelve en pocos pasos y no lleva queso crema ni azúcar tradicional: una opción imperdible para quienes buscan comer liviano y saludable.

En este caso, la chef utilizó la air fryer para preparar este cheesacake viral que se prepara en pocos minutos con ingredientes simples como yogur (si es posible griego), chocolate y huevos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paulina Cocina - Recetas y eso (@paulinacocina) El truco secreto de esta receta es el yogur, que reemplaza al queso y aporta una textura suave, mientras que el chocolate aporta cuerpo y un sabor intenso. El resultado es un “falso cheesecake”, como lo define Paulina, que sorprende por lo fácil que es de hacer y por cómo queda al desmoldarlo.

Ingredientes 400 g de yogur (idealmente griego).

(idealmente griego). 350 g de chocolate (o 350 g en versión completa).

(o 350 g en versión completa). 4 huevos.

Endulzante a gusto . Recetas Esta receta saludable es la solución a muchos dolores de cabezas. Web Paso a paso para hacer esta receta Derretir el chocolate a baño maría.También puede ser en microondas. En un bol, mezclar el yogur con el chocolate derretido. Agregar los huevos y el endulzante, y mezclar bien hasta integrar. Forrar un molde con papel manteca en la base para facilitar el desmolde. Volcar la preparación en el molde. Cocinar en air fryer a 155°C durante 30 minutos, o en horno a 160°C durante 40 minutos. Retirar, dejar enfriar y desmoldar con cuidado. Luego de hacer estos pasos, esta cheesecake crece levemente durante la cocción y luego toma una textura bien cremosa, dando como resultado una receta ideal para quienes quieren algo dulce sin complicarse, con pocos ingredientes y un resultado que funciona tanto tibio como frío.