7 de abril de 2026 - 11:46

Cheesecake de chocolate: receta sin horno, un componente secreto y con un toque final irresistible

Con pocos ingredientes y una cocción corta, esta opción casera sirve para resolver una merienda simple, sabrosa y liviana.

Esta receta saludable es la solución a muchos dolores de cabezas.

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Por Alejo Zanabria

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En este caso, la chef utilizó la air fryer para preparar este cheesacake viral que se prepara en pocos minutos con ingredientes simples como yogur (si es posible griego), chocolate y huevos.

Ingredientes

  • 400 g de yogur (idealmente griego).
  • 350 g de chocolate (o 350 g en versión completa).
  • 4 huevos.
  • Endulzante a gusto .
Recetas
Esta receta saludable es la solución a muchos dolores de cabezas.

Esta receta saludable es la solución a muchos dolores de cabezas.

Paso a paso para hacer esta receta

  1. Derretir el chocolate a baño maría.También puede ser en microondas.
  2. En un bol, mezclar el yogur con el chocolate derretido.
  3. Agregar los huevos y el endulzante, y mezclar bien hasta integrar.
  4. Forrar un molde con papel manteca en la base para facilitar el desmolde.
  5. Volcar la preparación en el molde.
  6. Cocinar en air fryer a 155°C durante 30 minutos, o en horno a 160°C durante 40 minutos.
  7. Retirar, dejar enfriar y desmoldar con cuidado.

Luego de hacer estos pasos, esta cheesecake crece levemente durante la cocción y luego toma una textura bien cremosa, dando como resultado una receta ideal para quienes quieren algo dulce sin complicarse, con pocos ingredientes y un resultado que funciona tanto tibio como frío.

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