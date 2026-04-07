Cheesecake de chocolate: receta sin horno, un componente secreto y con un toque final irresistible

El truco secreto de esta receta es el yogur, que reemplaza al queso y aporta una textura suave, mientras que el chocolate aporta cuerpo y un sabor intenso. El resultado es un “falso cheesecake”, como lo define Paulina, que sorprende por lo fácil que es de hacer y por cómo queda al desmoldarlo.
Ingredientes
400 g de yogur (idealmente griego).
350 g de chocolate (o 350 g en versión completa).
4 huevos.
Endulzante a gusto .
Paso a paso para hacer esta receta
Derretir el chocolate a baño maría.También puede ser en microondas.
En un bol, mezclar el yogur con el chocolate derretido.
Agregar los huevos y el endulzante, y mezclar bien hasta integrar.
Forrar un molde con papel manteca en la base para facilitar el desmolde.
Volcar la preparación en el molde.
Cocinar en air fryer a 155°C durante 30 minutos, o en horno a 160°C durante 40 minutos.
Retirar, dejar enfriar y desmoldar con cuidado.
Luego de hacer estos pasos, esta cheesecake crece levemente durante la cocción y luego toma una textura bien cremosa, dando como resultado una receta ideal para quienes quieren algo dulce sin complicarse, con pocos ingredientes y un resultado que funciona tanto tibio como frío.