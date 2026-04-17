Con 8 capítulos en Netflix: la nueva serie ambientada en Martinica sobre 11 huérfanos en problemas

Llegó a Netflix una historia cruda, ambientada en el Caribe , en la isla francesa Martinica . La serie tiene ocho capítulos y cuenta la historia de 11 hermanos huérfanos que deben sobrevivir solos. La trama mezcla drama familiar, tensiones sociales y decisiones límite.

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Se trata de “Bandi”, una serie creada por Éric Rochant y Capucine Rochant que transcurre en el territorio francés en las Antillas . Sin una campaña masiva, logró posicionarse entre lo más visto en decenas de países y se metió en el top global de la plataforma .

La serie de Netflix está ambientada en Martinica, una isla del Caribe.

La serie de Netflix está ambientada en Martinica, una isla del Caribe.

El elenco está encabezado por Djody Grimeau en el papel de Kylian , acompañado por Rodney Dijon, Ambre Bozza, Cédric Camille, Amah Fofana, Hay-Lee-Jah Caloc y Kahela Borval.

La trama arranca con un hecho trágico: la muerte de la madre de la familia Lafleur en un accidente. A partir de ese momento, once hermanos, de entre 7 y 23 años , quedan completamente solos y obligados a reorganizar su vida para no ser separados por el sistema de protección.

El conflicto central gira en torno a cómo sobrevivir. Mientras algunos intentan sostener los valores que les inculcó su madre y apuestan por salidas legales, otros consideran que no hay tiempo para ideales y ven en el delito una forma más rápida de conseguir dinero.

Embed - Bandi | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

En ese escenario aparece Kylian, uno de los hermanos del medio, que lleva una doble vida: con apenas 16 años, ya es un actor clave dentro del narcotráfico local bajo el alias de “Milord”. Su ambición de expandir el negocio a nivel internacional tensiona aún más a la familia y los expone a riesgos cada vez mayores.

La serie combina drama social, violencia y vínculos familiares atravesados por la necesidad, con una narrativa que pone el foco en la desigualdad y las decisiones extremas que surgen en contextos límite.