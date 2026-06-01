"Las chicas del galpón": el documental sobre las diseñadoras mendocinas que nació a partir de una nota de Diario Los Andes

Las realizadoras audiovisuales Fernanda Ciccolella e Ileana Ratinoff presentan el proyecto documental “Las chicas del galpón”. Esta obra cinematográfica, recientemente distinguida como ganadora del concurso de largometrajes documentales del INCAA, rescata la identidad, el esfuerzo y la memoria colectiva regional, poniendo en valor el patrimonio cultural del diseño en Mendoza y su impacto en todo el país.

El documental reconstruye una historia que muchas veces omitió a sus protagonistas clave. Al respecto del sentido y propósito de este proyecto, sus directoras expresan: “La historia del diseño ha dejado sistemáticamente en los márgenes a quienes lo construyeron desde adentro. 'Las chicas del galpón' nace para disputar ese relato y poner el foco donde corresponde: en la disciplina del diseño y la cultura visual en Argentina, visibilizando a mujeres y creadoras mendocinas fundamentales como Raquel Perales, Marta Passera y Haydee Palomo , entre otras. Ellas fueron de las primeras graduadas del país y abrieron un camino fundamental”.

Cabe destacar que Mendoza no solo acompañó el desarrollo de la disciplina, sino que lideró la historia del diseño argentino gracias al impulso y talento de mujeres como ellas.

Para el equipo audiovisual, el nacimiento de este documental posee un sentido de profunda coherencia histórica. La investigación que dio vida a la película tuvo su motor y origen fundante en las páginas del Diario Los Andes : específicamente en la nota “ La mendocina que hizo que todo el país celebrara hoy el día del diseñador gráfico ”, firmada el 24 de octubre de 2019 por el periodista Fernando G. Toledo .

Haydée Strittmatter: la nota que le dedicó Los Andes el 26 de octubre de 1966.

A partir de ese hito, en el año 2022, las directoras se contactaron con Fernando G. Toledo, quien generosamente facilitó los contactos de las diseñadoras citadas en el artículo, permitiendo concretar el primer viaje de producción a Mendoza para registrar sus testimonios en primera persona.

El punto de inflexión que transformó la investigación en cine ocurrió cuando Lenny Forster, en ese momento estudiante de Imagen y Sonido de la FADU (UBA), analizó el material de la foto fija. Al registrar la potencia visual y humana de esas imágenes, Forster advirtió: “Además de un libro, acá hay que hacer un documental”. Fue ese impulso el que consolidó el proyecto cinematográfico y dio inicio al rodaje de la película.

Con este proyecto galardonado, el equipo busca devolver a la comunidad una parte fundamental de su identidad y cultura visual, comprendiendo el valor del diseño como un motor de transformación social y memoria viva.