Quién es Vera Wang, la diseñadora de 76 años que desafía el paso del tiempo: cuál es su secreto

La diseñadora se hizo viral en redes por lucir mucho más joven de lo que es. Los detalles de su fórmula secreta.

Por Redacción

el aspecto juvenil de su cuerpo, que provocó una avalancha de reacciones en las redes sociales. Esta no es la primera vez que se luce la mujer de 76 años, quien aseguró que “no hay fórmulas mágicas” detrás de lo que se ve, sino una vida activa” y “pasión” por el trabajo.

En un momento en donde la juventud es uno de los bienes más preciados, Vera Wang ha logrado lo que muchos más desean: detener el paso del tiempo.

La diiseñadora newyorquina tiene 76 años y cada vez que publica una foto en las redes sociales o aparece en algún evento el revuelo es inevitable. Wang no solo es reconocida por su trabajo sino que también se ha transformado en un ícono cultural que redefine lo que significa envejecer con estilo.

El secreto de Vera Wang para lucir 30 años más joven

En sus inicios, Vera Wang fue patinidora artística. Según la diseñadora, fue el patinaje lo que le enseñó que la gracia no se trata de suerte, sino de control, de práctica, de encontrar belleza incluso cuando se cae. Hija de inmigrantes chinos, creció en Nueva York bajo una educación estricta y una presión constante por la excelencia y lo que otros habrían visto como una carga, ella lo transformó en impulso.

Vera Wang no persigue la perfección estética; busca el equilibrio y eso se nota incluso en su día a día. Mientras muchas celebridades comparten rutinas imposibles, dietas restrictivas o entrenamientos con nombres casi militares, ella mantiene una sencillez que desconcierta.

Su menú es tan simple como real: yogur con frutas por la mañana, sashimi o ensaladas a mediodía y un plato de pasta o arroz con vegetales por la noche, a veces acompaña la cena con una copa de vino o, como ella lo llama, “un toque de vodka”, su ritual nocturno favorito y sí, puede sonar gracioso, pero también es una forma de recordarnos que el bienestar no tiene que ser complicado, solo constante.

Una aparición que sorprendió a todos

Durante los CFDA Fashion Awards 2025, celebrados en Nueva York, la creadora fue una de las más comentadas de la noche.

