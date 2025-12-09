Marta Fort sorprendió al opinar sobre la fama de la China Suárez: "Es de las que se c...."

La hija de Ricardo Fort fue invitada a un programa de streaming y liquidó a la actriz tildándola de aprovechar la fama ajena.

Marta Fort, hija del fallecido chocolatero Ricardo Fort, sabe cómo llamar la atención en el mundo mediático mientras se luce tanto en sus redes como en el modelaje. Recientemente, la joven volvió a llamar la atención al compartir su opinión sobre la China Suárez.

Desde el ciclo All Access, que se transmite en DGO Stream, la joven modelo, que suele ser tajante a la hora de hablar sobre otras famosas, sorprendió al Tucu López en medio de un juego al dejar en claro que la actriz y cantante no le cae bien, inclusive la puntuó con un 1.

Qué dijo Marta Fort sobre la China Suárez Luego de levantar su paleta con el puntaje más bajo, la modelo justificó su decisión, centrándose en los modos que utiliza para aumentar su fama. "Hay famosos que son famosos por mérito propio y otros por colgarse de las parejas. La China es de las que se cuelga", comentó picante Marta Fort sobre la ex Casi Ángeles.

Lejos de dejar la frase en el aire, explicó por qué pensaba así. “Siempre busca a quien está de moda”, agregó, reforzando aún más su postura. Sus palabras se viralizaron rápidamente y desencadenaron una ola de reacciones. “Ahora soy team Marta”, “La destruyó”, “Sos muy certera”, “Qué genia Martita”, fueron algunos de los mensajes que inundaron las redes.