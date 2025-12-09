9 de diciembre de 2025 - 10:44

Marta Fort sorprendió al opinar sobre la fama de la China Suárez: "Es de las que se c...."

La hija de Ricardo Fort fue invitada a un programa de streaming y liquidó a la actriz tildándola de aprovechar la fama ajena.

Marta Fort no se guardó nada y criticó a la China Suárez.

Marta Fort no se guardó nada y criticó a la China Suárez.

Desde el ciclo All Access, que se transmite en DGO Stream, la joven modelo, que suele ser tajante a la hora de hablar sobre otras famosas, sorprendió al Tucu López en medio de un juego al dejar en claro que la actriz y cantante no le cae bien, inclusive la puntuó con un 1.

Qué dijo Marta Fort sobre la China Suárez

Luego de levantar su paleta con el puntaje más bajo, la modelo justificó su decisión, centrándose en los modos que utiliza para aumentar su fama. “Hay famosos que son famosos por mérito propio y otros por colgarse de las parejas. La China es de las que se cuelga”, comentó picante Marta Fort sobre la ex Casi Ángeles.

Lejos de dejar la frase en el aire, explicó por qué pensaba así. “Siempre busca a quien está de moda”, agregó, reforzando aún más su postura. Sus palabras se viralizaron rápidamente y desencadenaron una ola de reacciones. “Ahora soy team Marta”, “La destruyó”, “Sos muy certera”, “Qué genia Martita”, fueron algunos de los mensajes que inundaron las redes.

China Suárez
Marta Fort no se guardó nada y criticó a la China Suárez.

Marta Fort no se guardó nada y criticó a la China Suárez.

Esta no es la primera vez que Marta se muestra crítica respecto de la actriz. En octubre, durante su visita a La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine), había analizado los looks de la China y Mauro Icardi con una devolución mucho más medida. “Se visten bastante básicos los dos… no se visten mal”, dijo en aquel momento, mientras el panel comentaba sobre la evolución del estilo de la actriz.

