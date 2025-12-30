Denunciaron a Franco Casella, hijo de Beto Casella, por acoso laboral y se conocieron detalles del testimonio

El caso se originó a partir de una carta documento en la que la denunciante también reclama el pago de trabajos pasado.

Una trabajadora de Canal Nueve presentó en las últimas horas una denuncia formal por acoso laboral que involucra a Franco Casella, hijo del conductor Beto Casella, y el caso comenzó a generar impacto en el ambiente televisivo. La acusación fue difundida por Juan Etchegoyen durante su programa, donde dio a conocer fragmentos del documento firmado por Valentina María Kurchan.

image Beto Casella junto a su hijo Franco. La denuncia contra el hijo de Beto Casella El caso se originó a partir de una carta documento en la que la denunciante reclama, en primer término, el pago correspondiente al mes de septiembre por tareas realizadas. En ese mismo escrito, Valentina Kurchan detalló situaciones que describió como episodios de acoso laboral por parte de Franco Casella, a quien señala como responsable de un trato hostil y reiterado. La presentación judicial no solo expone un reclamo económico, sino que también pone el foco en supuestas conductas que habrían afectado su integridad emocional y su estabilidad dentro del ámbito de trabajo.

Juan Etchegoyen explicó que tuvo acceso a la documentación y leyó al aire parte del contenido. “Hay una fuerte denuncia contra un famoso que tengo en mis manos y la carátula es acoso laboral. La persona a la que se menciona en este relato es Franco Casella, el hijo de Beto y la denunciante es una ex compañera que tuvo Franco llamada Valentina María Kurchan”, expresó el periodista al presentar el caso. En ese contexto, remarcó la gravedad del material al que tuvo acceso y anticipó que se trata de un escrito extenso con varios puntos detallados.

beto casella El día viernes Beto Casella se despidió de Bendita luego de 20 años de trabajo. Entre los hechos relatados, Kurchan sostiene que Franco Casella se habría dirigido hacia ella en más de una oportunidad de manera violenta y descalificadora. Etchegoyen leyó textualmente uno de los fragmentos del documento: “Denuncia situación de acoso laboral perpetrada por Franco Casella que en al menos de dos ocasiones se dirigió hacia mi a los gritos, me dijo que no sabía trabajar y que era una mala compañera y a partir de ahí empezó a ignorarme”. El testimonio describe un quiebre en el vínculo laboral que habría derivado en un clima de trabajo hostil y en un progresivo aislamiento dentro del equipo.