Beto Casella se despide de Bendita luego de 20 años al frente del programa

El conductor este viernes cerró una etapa histórica del ciclo de entretenimiento nocturno emitido por El Nueve luego de dos décadas.

El día viernes Beto Casella se despidió de Bendita luego de 20 años de trabajo.

La emotiva despedida de Beto Casella en el programa

Este viernes, Beto Casella emitió su último programa de Bendita luego de veinte años en El Nueve. La despedida estuvo cargada de emoción y reconocimiento. Durante la emisión, se realizó un homenaje al conductor donde se proyectaron los mejores momentos del ciclo en las últimas dos décadas.

En su último programa, Casella dedicó unas palabras a los espectadores y para equipo, además explicó nuevamente las razones de su salida.

Veinte años. El dólar estaba $285 cuando arrancamos” bromeó el conductor al comenzar con su discurso de despedida. Beto Casella recordó especialmente el rol del programa durante la pandemia “La pandemia nos marcó. Muchos nos decían que éramos lo único que tenían para vaciar la cabeza, distraerse y reírse un ratito. Esas son las muestras de afecto que más atesoramos”, expresó.

Respecto a las razones de su salida, Casella fue frontal al referirse a las tensiones con las autoridades del canal. “Tomé voluntariamente la decisión de tomar distancia con el canal por discrepancias con las autoridades, pero no hay reclamos que hacer. Antes de que se estropee la relación, creo que está bueno abandonar cuando las cosas van bien”, explicó.

El conductor también anticipó que, si bien algunos panelistas lo acompañarán en sus nuevos proyectos, otros permanecerán en el ciclo bajo el liderazgo de Edith Hermida, quien será la figura central para la nueva etapa del programa.

La panelista, a través de las redes sociales, compartió una imagen abrazada al conductor y le dedicó palabras de afecto: “Hoy es el último día de Beto Casella en la conducción de Bendita y yo todavía no me lo creo. Siempre SIEMPRE te voy a desear lo mejor… sos groso! Te quiero y ya te extraño! Nunca me imaginé que las cosas se dieran así… pero la vida te sorprende!! Te quiero!!!”. La publicación estuvo acompañada de una imagen de ambos abrazados, símbolo de la complicidad y el cariño que caracterizó su relación profesional.

A modo de cierre, Casella dedicó un agradecimiento especial a los televidentes: “Antes que nada, agradecimiento a ustedes, porque el programa podría durar tres meses, si ustedes no aceptan o no quieren. Ustedes son los gerentes, cambian con el control remoto y chau, no existe más. Ustedes sostuvieron esto veinte años”.

