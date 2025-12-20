20 de diciembre de 2025 - 13:04

Juariu celebró el primer cumpleaños de su hijo Manuel: el relato que emocionó a todos sus seguidores

La periodista compartió imágenes junto a su hijo a través de su cuenta de Instagram. También reflexionó sobre su lucha contra el cáncer.

Juariu bebé
Por Redacción Espectáculos

Victoria Braier, conocida públicamente como Juariu, celebró el primer cumpleaños de su hijo Manuel con un video emotivo que compartió en sus redes sociales, donde mostró escenas cotidianas, risas, descubrimientos y la transformación acelerada del bebé durante sus primeros doce meses de vida.

Juariu en los Martín Fierro 2025.
El video de Juariu

El video en Instagram recorre distintos momentos del día a día junto a Manuel y deja ver cómo la llegada del niño modificó su rutina y su mirada. El mensaje que acompañó el video funcionó como cierre del homenaje y condensó sentimientos, deseos y aprendizajes de este primer año. “Ojalá que siempre conserve la risa fácil, su simpatía y su curiosidad. Te amo con todo mi corazón hijo. Gracias por esta hermosa y vertiginosa aventura, yo siempre voy a estar a tu lado para descubrirnos una y otra vez. Feliz primer año mi gringo”, escribió Juariu, en un texto que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Muchos usuarios destacaron la sensibilidad del mensaje y la manera en que la comunicadora logra poner en palabras emociones ligadas al paso del tiempo y a la experiencia de maternar, una vivencia que suele percibirse como vertiginosa y transformadora desde el primer día.

Ese recorrido emocional también se conecta con otro momento clave que Juariu decidió compartir meses atrás. A mediados de agosto, utilizó sus redes para reflexionar sobre el cáncer de mama que logró superar y el impacto que esa experiencia tiene hoy en su vida como madre. En un posteo íntimo, relató el temor que aún le generan los controles médicos y cómo ese miedo se resignificó tras la llegada de su hijo.

Ayer me hice la eco mamaria de control. La anual. Desde hace siete años y medio que le tengo terror a esas ecos, pero nunca tuve tanto miedo como ayer. Por el factor madre”, expresó, al describir la ansiedad previa al estudio. En ese mismo relato, recordó que cuando recibió el diagnóstico la maternidad no formaba parte de sus planes ni de sus certezas.

Juariu y sus detalles de los famosos en las redes.
Su lucha contra el cáncer

Cuando me detectaron el cáncer hace mucho tiempo atrás no estaba en mis planes aún ser mamá, mucho menos pensar en amamantar. Pasó el terremoto y me llevó mucho tiempo volver a armarme. No sabía si iba a poder ser mamá, y rápidamente llegó Manuel. Tampoco sabía si iba a poder dar la teta, y aquí estamos hace ocho meses alimentando a este changuito con una sola”, escribió, junto a imágenes donde se la ve amamantando y mostrando la cicatriz de la cirugía.

La periodista explicó que decidió contar su historia por el impacto que puede tener en otras personas que atraviesan situaciones similares. “Lo cuento porque hay muchas chicas que me escriben y si este mensaje puede servir de inspiración y fuerza para la que lo está atravesando, los que tienen un familiar en esa, la que tiene que hacerse un chequeo y tiene miedo. El 90% de las que lo detectan a tiempo se curan. Esta es mi breve historia. Hace siete años y medio me detectaron cáncer de mama. Hoy estoy aquí con un bebé amamantando, saliendo de un control que dio todo normal y para mí es un día feliz”.

