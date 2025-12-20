20 de diciembre de 2025 - 12:38

Después de Homero Pettinato, OLGA suma otra baja: de quién se trata

La sopresiva renuncia del hijo de Roberto Pettinato se suma a la de una nueva figura clave del canal de streaming.

Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

El anuncio se hizo de forma directa, sin vueltas y con un clima lleno de emoción, agradecimiento y con cierre de ciclo. Benjamín Amadeo confirmó que deja Soñé que volaba, uno de los programas emblema del canal, y lo hizo en vivo, mirando a cámara y con un mensaje que no necesitó dramatismo. "Yo me despido hoy acá, este es mi último programa de Soñé que volaba", dijo.

Los motivos tuvieron que ver con su vida personal y profesional, lejos de cualquier problema interno y que en el ecosistema del streaming suele quedar relegado. "El año que viene tengo la llegada de un hijo y voy a filmar una serie", explicó, marcando que la agenda empieza a pesar cuando los proyectos se superponen y el cuerpo no da para todo. Un discurso fue más adulto que épico, más real que marketinero.

Amadeo se permitió también bajar un cambio y mirar el recorrido hecho, algo poco habitual en un medio que vive corriendo atrás del próximo clip viral. "Este canal es una fábrica de emociones" y "lo siento como mi casa y espero volver pronto", afirmó, resaltando su vínculo con el equipo y con una audiencia que "muchas veces devuelve cariño desde lugares inesperados"

OLGA
La renuncia de Homero Petinatto

A pocos días de que estallara el conflicto mediático con Sofía “La Reini” Gonet, Homero Pettinato anunció en vivo su renuncia a Sería Increíble, decisión que comunicó frente a sus compañeros y la audiencia.

El conductor explicó que la salida responde a una determinación personal, tomada en un momento en el que el programa atraviesa un buen presente, y desligó su decisión del escándalo público que lo involucra con su expareja.

El hijo de Roberto Pettinato remarcó la importancia que tuvo el ciclo en su vida. “Este programa fue hermoso, fue bisagra y muy importante en mi vida. Me despido. Todos querían que siga, pero es una decisión cien por ciento mía”, afirmó

