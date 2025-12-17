Luego del escándalo con La Reini: Homero Pettinato renunció en vivo a su programa en OLGA

El humorista explicó que su salida del programa se debe a una decisión personal.

A pocos días de que estallara el conflicto mediático con Sofía “La Reini” Gonet, Homero Pettinato anunció en vivo su renuncia a Sería Increíble, el ciclo de streaming que integra la grilla de Olga, decisión que comunicó frente a sus compañeros y la audiencia.

El conductor explicó que la salida responde a una determinación personal, tomada en un momento en el que el programa atraviesa un buen presente, y desligó su decisión del escándalo público que lo involucra con su expareja.

Homero Pettinato Homero Pettinato estará esta con su espectáculo "Lo doy todo" esta noche en el Teatro Mendoza. La renuncia de Homero Pettinato en Olga Durante su despedida, Pettinato aseguró que se va “arriba” y con los mejores recuerdos del proyecto. “Suelo saltar del barco antes de que se hunda. En este caso, salto de un barco que recién está partiendo y en las mejores condiciones, así que me quedo tranquilo de que les va a ir de punta madre. La gente va a estar ahí”, expresó al aire.

Embed NATI JOTA le dedicó un mensaje lleno de cariño a HOMERO PETTINATO, que anunció su salida de #SeríaIncreíble



Se va a notar (y mucho) su ausencia pic.twitter.com/VKzQcIfMBZ — Pretty Little Chismes (@plchismes) December 17, 2025 También manifestó su deseo de que su propio camino profesional continúe de forma positiva y dejó abierta la posibilidad de futuros reencuentros laborales. “Espero que a mí también me vaya bien en mi camino y que nos volvamos a cruzar en otros momentos. Igual, vamos a estar juntos en el verano”, agregó, visiblemente conmovido.

Ante la reacción de tristeza de sus compañeros, el hijo de Roberto Pettinato remarcó la importancia que tuvo el ciclo en su vida. “Este programa fue hermoso, fue bisagra y muy importante en mi vida. Me despido. Todos querían que siga, pero es una decisión cien por ciento mía”, afirmó. Luego detalló algunos de los motivos que influyeron en la decisión, entre ellos la posibilidad de encarar otros proyectos dentro de Olga y el deseo de modificar su rutina diaria. “Hay otros proyectos en Olga. También tenía ganas de dejar de madrugar un poco. No tiene nada que ver con mi escándalo”, aclaró.