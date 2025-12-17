Luego del escándalo con La Reini: Homero Pettinato renunció en vivo a su programa en OLGA

A pocos días de que estallara el conflicto mediático con Sofía “La Reini” Gonet,Homero Pettinato anunció en vivo su renuncia a Sería Increíble,el ciclo de streaming que integra la grilla de Olga, decisión que comunicó frente a sus compañeros y la audiencia.
El conductor explicó que la salida responde a una determinación personal, tomada en un momento en el que el programa atraviesa un buen presente, y desligó su decisión del escándalo público que lo involucra con su expareja.
La renuncia de Homero Pettinato en Olga
Durante su despedida, Pettinato aseguró que se va “arriba” y con los mejores recuerdos del proyecto. “Suelo saltar del barco antes de que se hunda. En este caso, salto de un barco que recién está partiendo y en las mejores condiciones, así que me quedo tranquilo de que les va a ir de punta madre. La gente va a estar ahí”, expresó al aire.
NATI JOTA le dedicó un mensaje lleno de cariño a HOMERO PETTINATO, que anunció su salida de #SeríaIncreíble
También manifestó su deseo de que su propio camino profesional continúe de forma positiva y dejó abierta la posibilidad de futuros reencuentros laborales. “Espero que a mí también me vaya bien en mi camino y que nos volvamos a cruzar en otros momentos. Igual, vamos a estar juntos en el verano”, agregó, visiblemente conmovido.
Ante la reacción de tristeza de sus compañeros, el hijo de Roberto Pettinato remarcó la importancia que tuvo el ciclo en su vida. “Este programa fue hermoso, fue bisagra y muy importante en mi vida. Me despido. Todos querían que siga, pero es una decisión cien por ciento mía”, afirmó. Luego detalló algunos de los motivos que influyeron en la decisión, entre ellos la posibilidad de encarar otros proyectos dentro de Olga y el deseo de modificar su rutina diaria. “Hay otros proyectos en Olga. También tenía ganas de dejar de madrugar un poco. No tiene nada que ver con mi escándalo”, aclaró.
El escándalo con Sofi Gonet
En paralelo a su salida del programa, Homero Pettinato volvió a quedar en el centro de la escena por las declaraciones públicas de Sofía Gonet, quien lo acusó de ser adicto, vago e infiel. Frente a esas afirmaciones, el conductor decidió responder y fue categórico. En diálogo vía WhatsApp con un notero del programa A la Tarde, rechazó cada una de las acusaciones y apuntó directamente contra su exnovia. “Es una persona totalmente cegada por el odio y la maldad”, sostuvo sin rodeos.
Pettinato negó haber sido infiel y aseguró contar con pruebas médicas que respaldan su versión. “Es todo absolutamente mentira. Todo. Nunca fui infiel. Tengo análisis de sangre hechos hace un mes y soy totalmente sano”, afirmó. También desmintió cualquier episodio de violencia de su parte y explicó que fue él quien decidió alejarse de la relación. “Nunca fui violento. Lo único que hice fue alejarme porque sufría maltratos, y así me va”, expresó.
Su problema con las adicciones
En relación con las acusaciones sobre consumo de sustancias, reconoció un punto y lo hizo con crudeza. “Y sí, soy adicto a la marihuana y me da muchísima vergüenza que todo el mundo ahora me diga falopero”, dijo. A su vez, aseguró que durante el año que duró la relación vivió situaciones de violencia y conflictos constantes. “Estoy siendo violentado por todos los frentes posibles, pero soy totalmente franco: solamente quiero cortar el vínculo y seguir con mi vida. Ya no me importa lo que quede”, señaló.