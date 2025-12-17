17 de diciembre de 2025 - 19:43

Luego del escándalo con La Reini: Homero Pettinato renunció en vivo a su programa en OLGA

El humorista explicó que su salida del programa se debe a una decisión personal.

Homero Pettinato.jpg
Por Redacción Espectáculos

A pocos días de que estallara el conflicto mediático con Sofía “La Reini” Gonet, Homero Pettinato anunció en vivo su renuncia a Sería Increíble, el ciclo de streaming que integra la grilla de Olga, decisión que comunicó frente a sus compañeros y la audiencia.

Leé además

murio la escritora mendocina y militante de derechos humanos olga ballarini

Murió la escritora mendocina y militante de derechos humanos Olga Ballarini

Por Fernando G. Toledo
De un lado el personaje de Netflix, del otro Giselle Rímolo.

Olga Giuliani, la médica presa de "En el barro" ¿está inspirada en Giselle Rímolo?

Por Redacción Espectáculos

El conductor explicó que la salida responde a una determinación personal, tomada en un momento en el que el programa atraviesa un buen presente, y desligó su decisión del escándalo público que lo involucra con su expareja.

Homero Pettinato
Homero Pettinato estará esta con su espectáculo

Homero Pettinato estará esta con su espectáculo "Lo doy todo" esta noche en el Teatro Mendoza.

La renuncia de Homero Pettinato en Olga

Durante su despedida, Pettinato aseguró que se va “arriba” y con los mejores recuerdos del proyecto. “Suelo saltar del barco antes de que se hunda. En este caso, salto de un barco que recién está partiendo y en las mejores condiciones, así que me quedo tranquilo de que les va a ir de punta madre. La gente va a estar ahí”, expresó al aire.

Embed

También manifestó su deseo de que su propio camino profesional continúe de forma positiva y dejó abierta la posibilidad de futuros reencuentros laborales. “Espero que a mí también me vaya bien en mi camino y que nos volvamos a cruzar en otros momentos. Igual, vamos a estar juntos en el verano”, agregó, visiblemente conmovido.

Ante la reacción de tristeza de sus compañeros, el hijo de Roberto Pettinato remarcó la importancia que tuvo el ciclo en su vida. “Este programa fue hermoso, fue bisagra y muy importante en mi vida. Me despido. Todos querían que siga, pero es una decisión cien por ciento mía”, afirmó. Luego detalló algunos de los motivos que influyeron en la decisión, entre ellos la posibilidad de encarar otros proyectos dentro de Olga y el deseo de modificar su rutina diaria. “Hay otros proyectos en Olga. También tenía ganas de dejar de madrugar un poco. No tiene nada que ver con mi escándalo”, aclaró.

Homero Pettinato dio detalles del hecho de inseguridad que sufrió
Homero Pettinato dio detalles del hecho de inseguridad que sufrió.

Homero Pettinato dio detalles del hecho de inseguridad que sufrió.

El escándalo con Sofi Gonet

En paralelo a su salida del programa, Homero Pettinato volvió a quedar en el centro de la escena por las declaraciones públicas de Sofía Gonet, quien lo acusó de ser adicto, vago e infiel. Frente a esas afirmaciones, el conductor decidió responder y fue categórico. En diálogo vía WhatsApp con un notero del programa A la Tarde, rechazó cada una de las acusaciones y apuntó directamente contra su exnovia. “Es una persona totalmente cegada por el odio y la maldad”, sostuvo sin rodeos.

Homero Pettinato junto a su novia Sofi Gonet, "La reini"
Homero Pettinato junto a su novia Sofi Gonet,

Homero Pettinato junto a su novia Sofi Gonet, "La reini".

Pettinato negó haber sido infiel y aseguró contar con pruebas médicas que respaldan su versión. “Es todo absolutamente mentira. Todo. Nunca fui infiel. Tengo análisis de sangre hechos hace un mes y soy totalmente sano”, afirmó. También desmintió cualquier episodio de violencia de su parte y explicó que fue él quien decidió alejarse de la relación. “Nunca fui violento. Lo único que hice fue alejarme porque sufría maltratos, y así me va”, expresó.

Su problema con las adicciones

En relación con las acusaciones sobre consumo de sustancias, reconoció un punto y lo hizo con crudeza. “Y sí, soy adicto a la marihuana y me da muchísima vergüenza que todo el mundo ahora me diga falopero”, dijo. A su vez, aseguró que durante el año que duró la relación vivió situaciones de violencia y conflictos constantes. “Estoy siendo violentado por todos los frentes posibles, pero soy totalmente franco: solamente quiero cortar el vínculo y seguir con mi vida. Ya no me importa lo que quede”, señaló.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Olga anunció el Día Maradoniano para homenajear a Diego Armando Maradona.

Olga anunció el "Día Maradoniano", un gran evento solidario en el Malvinas Argentinas

Por Agustín Zamora
visitas guiadas al teatro colon, a un paso del escandalo

Visitas guiadas al Teatro Colón, a un paso del escándalo

Por Redacción Sociedad
La AFA quedó en la mira de la DGI por un presunto perjuicio fiscal de 7.000 millones de pesos.

Escándalo en AFA: la DGI denunció a la entidad por supuesta apropiación indebida de tributos

Por Redacción Política
Escándalo sanitario en Europa por un esperma con mutación cancerígena.

Un donante con "mutación cancerígena" engendró 197 hijos y destapó un escándalo sanitario: ya hay muertos

Por Redacción Mundo