Un donante con "mutación cancerígena" engendró 197 hijos y destapó un escándalo sanitario: ya hay muertos

La información de la Unión Europea de Radiodifusión afirma que algunos menores ya han desarrollado tumores, mientras que otros ya han fallecido. Por su parte, el donante se encuentra en perfecto estado.

Escándalo sanitario en Europa por un esperma con mutación cancerígena.

Un caso aislado que empezó como una “presunta irregularidad” en tratamientos de fertilidad terminó en un grave problema. Un donante de espera, que era portador de una mutación genética asociada a cáncer, habría permitido el nacimiento de casi 200 niños en Europa, sin que nadie lo advirtiera.

La información surge de una investigación conjunta de 14 radiodifusoras públicas coordinadas por la red de periodismo de investigación de la Unión Europea de Radiodifusión (EBU). Según los datos, el donante -identificado como “7069”- engendró al menos 197 hijos, de los cuales 35 fueron concebidos en España.

El material genético se distribuyó ampliamente y ya hay menores afectados por tumores, encendiendo las alarmas en distintos sistemas sanitarios de la región. Incluso, algunos ya fueron reportados como fallecidos.

Inicio de donaciones: superó los controles sin inconvenientes

La mutación se encuentra en el gen TP53, una pieza importante para evitar que las células se vuelvan cancerosas. Su presencia puede provocar el síndrome de Li-Fraumeni, que implica hasta un 90% de riesgo de padecer cáncer a lo largo de la vida.

El donante comenzó a entregar muestras en 2005, cuando aún era estudiante, y logró superar los controles porque la mutación no aparecía en la mayoría de sus células. Sin embargo, hasta un 20% de sus espermatozoides si contenían la variante, lo que implica que los hijos concebidos con ese material portan la mutación en todas las células del organismo. Pese a ello el hombre permanece sano.

El esperma se distribuyó a través del European Sperm Bank, con sede en Dinamarca, y llegó a clínicas de 14 países En España, fue adquirido por cuatro centros de reproducción asistida y utilizando para concebir a 35 niños: diez pertenecen a familias españolas y los otros 25 a mujeres extranjeras que viajaron al país para realizarse el tratamiento.

Esto ocurrió pese a que la legislación nacional establece un máximo de seis familias por donante.

