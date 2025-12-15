Visitas guiadas al Teatro Colón, a un paso del escándalo

La licitación para el servicio de visitas guiadas al histórico espacio cultural de Buenos Aires se dirige a ser declarada desierta, a pesar de que hay tres ofertas y de que aún no se completaron los procedimientos para subsanar inconsistencias. La propuesta de la firma mendocina Andesmar fue la más rentable desde lo económico. Sin embargo, la actual concesionaria seguiría explotando el servicio pese a haber quedado en tercer lugar.

La licitación para el servicio de visitas guiadas al Teatro Colón se encamina al escándalo. Todo indica que el histórico espacio cultural de la Ciudad de Buenos Aires pretende declarar desierta la licitación bajo el argumento de que ninguna de las ofertas reúne el total de los requisitos. Lo más llamativo es que aún no se han cumplido los procedimientos y pese a que existen herramientas para poder subsanar inconsistencias, todavía no se han planteado.

Esto implicaría renovarle -a título precario- a la firma PBG Travel SRL la explotación del servicio.

La nueva licitación del ente autárquico puso en competición a tres empresas: Torus, PBG Travel y Andesmar. Esta última realizó la mejor oferta económica, seguida de Torus. La diferencia fue de casi 800 millones a favor de Andesmar. No obstante haber presentado Autotransportes Andesmar la oferta más conveniente, el Teatro la consideró no válida por estimar que no cuenta con experiencia en este tipo de servicio.

La firma mendocina acredita hechos concretos como para refutar esa incorrecta apreciación. Desde hace 13 años desarrolla junto a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza el servicio de visitas guiadas a través del bus turístico. Similar rol cumple en la capital de la provincia de Córdoba. Además cuenta con la concesión de los micros turísticos de la Ciudad y la explotación del mirador del Obelisco, concesiones obtenidas por licitaciones públicas.

Llamativas omisiones Estas tres ofertas tienen componentes técnicos de antecedentes y requisitos que bajo el proceso administrativo y el principio de subsanación cualquier elemento que falte la administración lo puede requerir y el oferente está obligado a acreditarlo. Si no se cumpliera ese paso, recién ahí se puede descartar una oferta. Este proceso es el que debe seguir el ente, algo que hasta ahora llamativamente no ha ocurrido.