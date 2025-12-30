Juan Martín Del Potro fue vinculado a una reconocida economista y crecen los rumores de romance

Un posible romance sentimental entre Juan Martín Del Potro y la economista Lara López Calvo comenzó a circular en las últimas horas y generó repercusión en el mundo del espectáculo y el deporte. La versión fue difundida por el periodista Juan Etchegoyen durante su programa Mitre Live.

La confirmación de los rumores de un nuevo romance Etchegoyen abrió su ciclo con un anticipo que buscó marcar la magnitud del rumor. “Quiero abrir el programa de hoy con un fuerte enigmático: de confirmarse compite como romance del año. Me dan detalles de un incipiente amor entre dos famosos”, expresó al aire. Luego detalló que una fuente confiable le indicó que Del Potro y López Calvo se encuentran en una etapa inicial de conocimiento mutuo. Según explicó, el contacto se habría dado en un entorno de trabajo y el vínculo no respondería a una relación pasajera, sino a un acercamiento con proyección a futuro.

Lara López Calvo, economista (UBA) y magíster en Finanzas (UCEMA) Lara López Calvo, economista (UBA) y magíster en Finanzas (UCEMA) Coloquio IDEA El conductor agregó más precisiones al relato y sostuvo: “Una fuente muy confiable me dijo que están juntos y yo confirmé con uno de los protagonistas que efectivamente tienen gente en común”. En la misma línea, amplió: “Es tan reciente que me dicen que se están conociendo y ambos tienen una idea de futuro juntos, no de algo momentáneo”. También remarcó que el eventual romance podría tener impacto fuera del país debido al perfil público de ambos.

Más adelante, Etchegoyen identificó a los protagonistas del rumor y afirmó: “Estoy hablando del ex tenista Juan Martín Del Potro que según me dicen está arrancando un algo con una economista muy prestigiosa. Estoy hablando de Del Potro y de Lara López Calvo que ha tenido un auge impresionante este año en lo profesional”. La economista se encuentra atravesando un período de fuerte crecimiento en su carrera y su nombre comenzó a sonar con mayor fuerza en distintos ámbitos.