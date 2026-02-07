La víctima fue hallada sin vida en la vereda tras ser atacada con un arma blanca. El presunto autor fue detenido en un aserradero cercano. Había recuperado la libertad hace 40 días.

Un joven de 21 años fue asesinado en Tunuyán y detuvieron a un sospechoso que tiene un frondoso prontuario.

Un violento episodio sacudió la madrugada de este sábado al departamento de Tunuyán. Un joven de 21 años, identificado como Mauro Gastón Acuña, fue asesinado tras recibir una herida de arma blanca en las inmediaciones del Barrio UEFA. Por el hecho, la policía detuvo a un sospechoso de 32 años con un gran prontuario de antecedentes.

El hecho se registró a las 01:21 horas, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre herido y tendido en la vereda de un domicilio del mencionado barrio. Al llegar al lugar, el personal policial y los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) solo pudieron constatar el deceso de Acuña.

Por el rápido análisis de las cámaras del Centro de Monitoreo, los investigadores lograron reconstruir parte del recorrido de la víctima. Las imágenes muestran a Acuña saliendo desde un arroyo cercano a la calle 25 de Noviembre hacia el barrio, ya con signos visibles de la lesión, antes de ser auxiliado por vecinos de la zona.

Tras un operativo de rastrillaje, efectivos de la Unidad de Investigaciones (UID) localizaron al presunto autor. El hombre fue hallado en un aserradero de las inmediaciones con manchas hemáticas en sus ropas, por lo que fue aprehendido de inmediato.

Según el informe policial, por el momento no determinaron si se trata de un hecho delictivo o un posible ajuste de cuentas, encontrándose la situación bajo investigación.

El hombre detenido tiene un amplio prontuario delictivo. Había salido en libertad el pasado 29 de diciembre, apenas 40 días antes del crimen. Posee más de una decena de causas desde el año 2012, entre las que destacan: Cuatro cargos por Robo Agravado .

. Violencia de Género y lesiones calificadas por el vínculo.

y lesiones calificadas por el vínculo. Amenazas, hurtos y resistencia a la autoridad.

Su causa más reciente data de 2025 por lesiones leves agravadas.